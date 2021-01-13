Росстат назвал подорожавший за год больше других продукт

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России в 2020 году из продовольственных товаров больше всего выросла цена на сахар. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно документу, за год стоимость сахара-песка увеличилась на 64,54%

В то же время в декабре по отношению к ноябрю цены на сахар в целом снизились на 4,08%. В 31 субъекте России стоимость упала на 0,2–4,5%, в 32 субъектах — на 4,6–7,9%, в семи субъектах — на 8,0–12,9%. В восьми субъектах цены на сахар-песок выросли на 0,1–1,3%, в пяти субъектах — на 1,4–4,4%. В двух субъектах цены не изменились.

На втором месте по росту стоимости за год находится подсолнечное масло — цена стала выше на 25,91% по сравнению с показателем за 2019 год. Стоимость круп и бобовых возросла на 20,12%, фрукты и овощи подорожали на 17,4%, яйца — на 15,14%, макароны — на 12,08%.