Кремль оценил меры против подорожания сахара и масла

Президент Владимир Путин заявил о необоснованном росте цен на базовые продукты питания 9 декабря. Он сказал тогда, что их подорожание нельзя объяснить влиянием пандемии коронавируса. По его словам, рост цен на продукты может быть связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. «Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», — сказал Путин.

На следующий день правительство решило установить предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Уже 11 декабря Генеральная прокуратура отчиталась, что проверка выявила «необоснованный рост цен на базовые продукты питания»: сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.

30 декабря президент подписал закон, который дал правительству право самостоятельно решать, когда стоит устанавливать предельные цены на социально значимые продукты. Ранее кабмин мог самостоятельно регулировать цены, только если они поднимались выше чем на 30%. Новый закон это ограничение упразднил. Кроме того, теперь правительство сможет самостоятельно устанавливать список социально значимых продуктов. В него входят мясо, курица, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, крупы и овощи. Предельные розничные цены правительство сможет устанавливать в одном или нескольких регионах не более чем на 90 дней.

Премьер Мишустин 15 декабря подписал ряд документов для борьбы с подорожанием продуктов. Среди них постановление о специальных соглашениях Минсельхоза, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы с производителями и торговыми сетями. Они будут действовать до конца первого квартала этого года и позволят «снизить и поддерживать на нормальном уровне цены» на отдельные базовые продукты, в частности на сахар и подсолнечное масло.

Были установлены тарифные квоты на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в размере 17,5 млн т. В этих пределах пошлины на рожь, ячмень и кукурузу будут нулевыми, а на вывоз пшеницы — €25 за тонну. При экспорте зерновых сверх квоты будет взиматься пошлина в размере 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее €100 за тонну. Новые правила касаются продукции, которая вывозится из России за пределы Таможенного союза. Они будут действовать с 15 февраля по 30 июня этого года.

Помимо этого правительство установило для производителей муки и мукомолов субсидии, с помощью которых они смогут возместить часть затрат на приобретение пшеницы. Так, мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей и среднемесячной ценой на пшеницу за аналогичные периоды трех предыдущих лет (на основе данных Росстата), скорректированной с учетом инфляции.

В четверг Минсельхоз допустил установку государством предельных цен на зерно и макароны. В министерстве указали на то, что фермеры сдерживают продажи зерна, ожидая дальнейшего роста цен.