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Минпромторг не получал жалоб сетей на проблемы с поставками сахара

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минпромторг не получал жалоб от торговых сетей на нехватку подсолнечного масла и сахара после установления фиксированных цен на эти продукты правительством. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает ТАСС.

Всего, по данным министерства, к соглашению присоединились порядка 7 тыс. торговых организаций, в том числе организации оптовой торговли, которые осуществляют закупки у производителей и поставляют товары сетевым и несетевым розничным торговым точкам.

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В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому до 1 апреля 2021 года были определены предельные отпускные оптовые и розничные цены на продукты питания. Согласно документу, цена масла не должна превышать 95 и 110 руб. за литр, сахара — 36 и 46 руб. за кг соответственно. Соглашение вступило в действие 21 декабря.

На этот шаг правительство пошло из-за того, что, согласно данным Росстата, сахар стал самым подорожавшим продуктом в 2020 году — его цена увеличилась почти на 65% за 12 месяцев. Подсолнечное масло находится на втором месте по росту цены — 25,9% за год.

После установки предельных цен на продукты газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщила о том, что торговые сети столкнулись с проблемами при закупках продуктов. По словам источника газеты в розничной торговле, поставщики ограничивают количество указанных категорий товара в случае закупок по фиксированным ценам.

цены на продукты Минпромторг торговля
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