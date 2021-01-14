Торговые сети столкнулись с проблемами при закупках после заморозки цен

Розница жалуется, что производители установили квоты на отгрузку сахара и масла по предельным ценам, а некоторые поставщики не снизили цены до установленного властями уровня

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

После заморозки цен на сахар и подсолнечное масло на федеральном уровне небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами при закупке этих продуктов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

Источник издания в одной из розничных компаний рассказал, что производители отказываются продавать продукцию по фиксированным ценам либо просто игнорируют запросы торговых сетей.

Существование проблемы подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. По его словам, несетевые магазины изначально приобретали масло и сахар у дистрибьюторов, но после заморозки цен попытались переориентироваться на производителей. Однако те в первую очередь обслуживают крупные торговые сети, а с новыми клиентами готовы работать на иных условиях.

Собеседники «Коммерсанта» отметили, что производящая сахар группа «Русагро» готова отгружать по фиксированной цене только 30 т сахара в квартал, что в несколько раз ниже потребностей. Объемы свыше этой квоты завод предлагает по 43,5 руб. за 1 кг. Предприятия, которые занимаются фасовкой сахара, не попадают под действие соглашения о регулировании цен, которое в декабре подписали производители и правительство. Поэтому они установили цены свыше предельных 45 руб. за 1 кг.