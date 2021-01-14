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Торговые сети столкнулись с проблемами при закупках после заморозки цен

Розница жалуется, что производители установили квоты на отгрузку сахара и масла по предельным ценам, а некоторые поставщики не снизили цены до установленного властями уровня
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

После заморозки цен на сахар и подсолнечное масло на федеральном уровне небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами при закупке этих продуктов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

Источник издания в одной из розничных компаний рассказал, что производители отказываются продавать продукцию по фиксированным ценам либо просто игнорируют запросы торговых сетей.

Существование проблемы подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. По его словам, несетевые магазины изначально приобретали масло и сахар у дистрибьюторов, но после заморозки цен попытались переориентироваться на производителей. Однако те в первую очередь обслуживают крупные торговые сети, а с новыми клиентами готовы работать на иных условиях.

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Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Собеседники «Коммерсанта» отметили, что производящая сахар группа «Русагро» готова отгружать по фиксированной цене только 30 т сахара в квартал, что в несколько раз ниже потребностей. Объемы свыше этой квоты завод предлагает по 43,5 руб. за 1 кг. Предприятия, которые занимаются фасовкой сахара, не попадают под действие соглашения о регулировании цен, которое в декабре подписали производители и правительство. Поэтому они установили цены свыше предельных 45 руб. за 1 кг.

В сети «Верный», куда входит более 900 магазинов в столичном регионе и Санкт-Петербурге, сообщили, что поставщики хоть и снизили цены в декабре, но не до рекомендуемого правительством уровня. При этом в первые недели после заморозки цен никто из них не участвовал в торгах. В крупных сетях — Metro, «Ашане», X5 Retail Group — заявили, что не сталкивались с проблемами поставок по фиксированным ценам.

Росстат назвал подорожавший за год больше других продукт
Экономика
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

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Гендиректор «Русагро» Максим Басов заявил, что объем отгрузки сахара клиентам по сравнению с прошлым кварталом не снизился. При этом он рассказал, что сервисные компании стремятся закупить продукт по фиксированной стоимости для хранения и продажи после разморозки цен.

По данным Росстата, сахар стал самым подорожавшим продуктом в 2020 году — его цена увеличилась почти на 65% за 12 месяцев. Подсолнечное масло находится на втором месте по росту цены — 25,9% за год.

В декабре президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты и потребовал выправить ситуацию. Затем премьер-министр Михаил Мишустин призвал производителей, поставщиков и торговые сети не наживаться на гражданах в период пандемии.

Решетников назвал основные причины роста цен на базовые продукты
Экономика
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В середине декабря Минсельхоз подписал с Минпромторгом, поставщиками и ретейлерами соглашение о стабилизации цен на сахар и масло. Максимальная оптовая цена на сахар-песок была установлена на уровне 36 руб. за 1 кг, на подсолнечное масло — 95 руб. за 1 л.

Цены на продукты заморозили до конца марта 2021 года. По оценкам, эффект от этой меры должен наступить через пять недель — то есть во второй половине января цены на сахар и масло в магазинах должны упасть.

Автор
Михаил Котляр
сахар масло цены продукты
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