Минсельхоз не зафиксировал перебоев в поставках масла и сахара

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минсельхоз не зафиксировал перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара в России со стороны производителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей», — говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза, к соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, занимающие свыше 90% рынка подсолнечного масла и порядка 100% рынка сахара. В ведомстве добавили, что все участники соглашений «исполняют свои обязательства в полном объеме».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и экспертов сообщил, что после заморозки цен на сахар и подсолнечное масло на федеральном уровне небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами при закупке этих продуктов. По информации издания, некоторые розничные компании пожаловались, что производители установили квоты на отгрузку сахара и масла по предельным ценам, а некоторые поставщики не снизили цены до установленного властями уровня.