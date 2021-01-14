Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 73,8 (+0,27) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 89,65 (-0,14) Инвестиции, 12:26
NFWare привлек $1,4 млн от группы инвесторов Пресс-релиз, 15:30 Как протестующие мигранты сожгли в Брюсселе полицейский участок. Видео Общество, 15:27 Все подробности о мощном и стильном купе-кроссовере Geely Tugella РБК и Geely, 15:27 Как решать споры на расстоянии Pro, 15:26 Минсельхоз не зафиксировал перебоев в поставках масла и сахара Общество, 15:23 Московские девелоперы получили рекордную выручку от продажи новостроек Недвижимость, 15:12 В Кении обнаружили 16 новых видов коронавируса Общество, 15:11 Forbes сообщил о появлении в мире нового миллиардера Финансы, 15:08 В США появился первый криптобанк федерального уровня Крипто, 15:07 Почему умный дом — необходимость, а не роскошь РБК Стиль и LG ThinQ, 14:58 Член палаты представителей пообещала поднять вопрос об импичменте Байдену Политика, 14:57 Прибыль владельца Uniqlo выросла на 23% из-за продаж домашней одежды Бизнес, 14:48 АвтоВАЗ впервые показал прототип новой «Нивы» Авто, 14:47 Дюкова утвердили кандидатом в исполком УЕФА Спорт, 14:46
Общество ,  
0 

Минсельхоз не зафиксировал перебоев в поставках масла и сахара

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минсельхоз не зафиксировал перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара в России со стороны производителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара со стороны производителей», — говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза, к соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, занимающие свыше 90% рынка подсолнечного масла и порядка 100% рынка сахара. В ведомстве добавили, что все участники соглашений «исполняют свои обязательства в полном объеме».

Мантуров заявил о снижении цен на масло и сахар в торговых сетях
Экономика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и экспертов сообщил, что после заморозки цен на сахар и подсолнечное масло на федеральном уровне небольшие и средние торговые сети столкнулись с проблемами при закупке этих продуктов. По информации издания, некоторые розничные компании пожаловались, что производители установили квоты на отгрузку сахара и масла по предельным ценам, а некоторые поставщики не снизили цены до установленного властями уровня.

После этого Минпромторг сообщил, что не получал жалоб от торговых сетей на нехватку подсолнечного масла и сахара после установления фиксированных цен на эти продукты. По информации ведомства, к соглашению присоединились около 7 тыс. торговых организаций, в том числе организации оптовой торговли, которые закупают товары у производителей и поставляют их сетевым и несетевым розничным торговым точкам.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Ранее Росстат выяснил, что сахар стал самым подорожавшим продуктом в 2020 году — его цена увеличилась почти на 65% за 12 месяцев. Подсолнечное масло находится на втором месте по росту цены — 25,9% за год.

В декабре Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому до 1 апреля 2021 года были определены предельные отпускные оптовые и розничные цены на продукты питания. Цена масла не должна превышать 95 и 110 руб. за литр, сахара — 36 и 46 руб. за кг соответственно.

Минсельхоз масло сахар
Материалы по теме
Минпромторг не получал жалоб сетей на проблемы с поставками сахара
Экономика
Мантуров заявил о снижении цен на масло и сахар в торговых сетях
Экономика
Глава Минсельхоза назвал сроки снижения цен на сахар и масло
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter