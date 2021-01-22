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Суд арестовал на трое суток сотрудника ФБК Владлена Лося

Владлен Лось
Владлен Лось (Фото: ioannZH / Twitter)

Симоновский суд Москвы на трое суток арестовал сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Владлена Лося по делу о неповиновении полицейскому. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП России).

Лося задержали 21 января. По словам главы юротдела ФБК Вячеслава Гимади, задержанного увезли в ОВД Даниловского района. Задержание было связано с вопросами миграционного законодательства, указал Гимади, отметив, что Лось — гражданин Белоруссии. Задержанному вручили уведомление с требованием до 25 января покинуть Россию. Кроме того, Лосю выдали запрет на въезд в страну до ноября 2023 года.

Ранее прошла серия задержаний сотрудников ФБК. Задержания начались после появления призывов к несанкционированным митингам в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Самого Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии после пройденного лечения.

Роскомнадзор высчитал процент удаленных из соцсетей призывов к митингу
Политика
Фото:Dominic Lipinski / FA Bobo / Pixsell / PA Images / ТАСС

18 января оппозиционера арестовали на 30 суток по запросу Федеральной службы исполнения наказаний. Во ФСИН заявили, что Навальный нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше»: не отмечался в полиции в течение нескольких месяцев, хотя из берлинской больницы его выписали еще в конце сентября. Ведомство требует заменить ему условный срок на реальный. Рассмотрение ходатайства о замене срока должно пройти 2 февраля.

В МВД заявили, что будут привлекать к ответственности за призывы к акциям протеста. 21 января правоохранители задержали Любовь Соболь, а затем — в тот же день — пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш и расследователя фонда Георгия Албурова.

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22 января Роскомнадзор заявил, что по требованию регулятора и Генпрокуратуры соцсети начали массово удалять призывы к митингам. TikTok удалил 38% выявленной информации, «ВКонтакте» — 50%, Instagram — 17%, YouTube — 50%.

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