Суд арестовал на трое суток сотрудника ФБК Владлена Лося

Владлен Лось (Фото: ioannZH / Twitter)

Симоновский суд Москвы на трое суток арестовал сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Владлена Лося по делу о неповиновении полицейскому. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Его признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП России).

Лося задержали 21 января. По словам главы юротдела ФБК Вячеслава Гимади, задержанного увезли в ОВД Даниловского района. Задержание было связано с вопросами миграционного законодательства, указал Гимади, отметив, что Лось — гражданин Белоруссии. Задержанному вручили уведомление с требованием до 25 января покинуть Россию. Кроме того, Лосю выдали запрет на въезд в страну до ноября 2023 года.

Ранее прошла серия задержаний сотрудников ФБК. Задержания начались после появления призывов к несанкционированным митингам в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Самого Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Германии после пройденного лечения.