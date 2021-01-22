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Отравление Навального ,  
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Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию вокруг Навального

Шарль Мишель и Владимир Путин
Шарль Мишель и Владимир Путин (Фото: Benoit Doppagne / Zuma / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг Алексея Навального», — говорится в сообщении. Детали обсуждения в Кремле не раскрыли.

В сообщении Европейского совета уточняется, что Мишель «проинформировал президента Путина о серьезном беспокойстве» ЕС и входящих в союз стран из-за ситуации вокруг Навального «и призвал полностью и безоговорочно уважать права» оппозиционера. Чиновник также сообщил Путину о единстве Евросоюза в призыве к России как можно скорее освободить Навального и провести расследование покушения на него.

Накануне Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС ввести санкции против российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за задержания и ареста Навального.

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Российский оппозиционер был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение после отравления. Западные токсикологи считают, что Навальный был отравлен в России боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», российские эксперты не согласились с данными выводами.

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В декабре 2020 года, когда Навальный находился в Германии, столичное управление ФСИН сообщило, что оппозиционер уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Позднее ведомство объявило его в розыск из-за нарушения условий испытательного срока по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». В декабре 2014 года Навальный был осужден на 3,5 года условно, в 2017-м ему продлили испытательный срок до 30 декабря 2020 года. Оппозиционер не признал свою вину и связал уголовное преследование с политикой.

После задержания Навальный находился в отделении полиции в Химках, где 18 января прошло выездное заседание суда. Суд постановил отправить Навального в СИЗО «Матросская Тишина» на 30 суток.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что задержание Алексея Навального не противоречит решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которое было вынесено в пользу оппозиционера по делу «Ив Роше». «Это вопрос нашего внутреннего законодательства», — пояснила она.

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