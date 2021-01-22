Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию вокруг Навального

Шарль Мишель и Владимир Путин (Фото: Benoit Doppagne / Zuma / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг Алексея Навального», — говорится в сообщении. Детали обсуждения в Кремле не раскрыли.

В сообщении Европейского совета уточняется, что Мишель «проинформировал президента Путина о серьезном беспокойстве» ЕС и входящих в союз стран из-за ситуации вокруг Навального «и призвал полностью и безоговорочно уважать права» оппозиционера. Чиновник также сообщил Путину о единстве Евросоюза в призыве к России как можно скорее освободить Навального и провести расследование покушения на него.

Накануне Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС ввести санкции против российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» из-за задержания и ареста Навального.