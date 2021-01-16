СМИ узнали о выходе страховщика из «Северного потока-2» из-за санкций США
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group покинет проект «Северный поток-2» из-за риска оказаться под американскими санкциями. Об этом со ссылкой на источники сообщили Bloomberg и Reuters.
У Zurich Insurance Group в США есть крупный бизнес, отметил собеседник Reuters.
Он добавил, что швейцарская компания была одним из 20 страховщиков, которые участвуют в проекте.
В Zurich Insurance Group отказались комментировать агентствам работу с конкретными клиентами, добавив, что компания обязуется соблюдать все санкционные правила.
РБК направил запрос в Nord Stream 2.