СМИ узнали о выходе страховщика из «Северного потока-2» из-за санкций США

Швейцарская компания Zurich Insurance Group из-за риска попасть под американские санкции отказалась оказывать «Северному потоку-2» страховые услуги, сообщил Reuters. Ранее стало известно о выходе из проекта еще двух организаций

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group покинет проект «Северный поток-2» из-за риска оказаться под американскими санкциями. Об этом со ссылкой на источники сообщили Bloomberg и Reuters.

У Zurich Insurance Group в США есть крупный бизнес, отметил собеседник Reuters.

Он добавил, что швейцарская компания была одним из 20 страховщиков, которые участвуют в проекте.

В Zurich Insurance Group отказались комментировать агентствам работу с конкретными клиентами, добавив, что компания обязуется соблюдать все санкционные правила.

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