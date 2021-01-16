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СМИ узнали о выходе страховщика из «Северного потока-2» из-за санкций США

Швейцарская компания Zurich Insurance Group из-за риска попасть под американские санкции отказалась оказывать «Северному потоку-2» страховые услуги, сообщил Reuters. Ранее стало известно о выходе из проекта еще двух организаций
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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group покинет проект «Северный поток-2» из-за риска оказаться под американскими санкциями. Об этом со ссылкой на источники сообщили Bloomberg и Reuters.

У Zurich Insurance Group в США есть крупный бизнес, отметил собеседник Reuters.

Он добавил, что швейцарская компания была одним из 20 страховщиков, которые участвуют в проекте.

В Zurich Insurance Group отказались комментировать агентствам работу с конкретными клиентами, добавив, что компания обязуется соблюдать все санкционные правила.

РБК направил запрос в Nord Stream 2.

Bloomberg узнал сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Бизнес
Фото:Jens Büttner / dpa / picture-alliance / ТАСС

Zurich Insurance Group — крупнейшая страховая компания в Швейцарии. О том, что она возможный страховщик «Северного потока-2», Reuters сообщил 13 января. Ранее об этом писал и Bloomberg.

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До возможного выхода Zurich Insurance Group проект уже покинула норвежская компания Det Norske Veritas GL, которая должна была сертифицировать газопровод. 13 января издание Politiken сообщило о выходе из проекта еще одной компании — датской консалтинговой инжиниринговой компании Rambøll.

Компании покинули проект после того, как США с 1 января расширили санкции против «Северного потока-2». Теперь под ограничения попали не только организации, непосредственно занимающиеся строительством, но и те, что предоставляют участвующим в проекте судам различные услуги. Под угрозой санкций оказались страховые компании и компании, занимающиеся сертификацией, а также организации, предоставляющие услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или дооборудования.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Тимофей Дзядко
Северный поток-2 санкции
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