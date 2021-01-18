СМИ узнали о санкциях США против строящего «Северный поток-2» судна

Баржа «Фортуна» и ее владелец завтра могут оказаться под санкциями США, об этом Вашингтон уведомил немецкие власти. Помимо «Фортуны» у России остается только одно судно, способное заняться строительством газопровода

Трубоукладочная баржа «Фортуна» (Фото: Jens Buettner / dpa / AP)

Власти США уведомили Берлин о том, что вводят санкции против трубоукладочной баржи «Фортуна», участвующей в строительстве «Северного потока -2». Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Санкции должны вступить в силу завтра, 19 января. Ограничения будут наложены на владельца судна, компанию «КВТ-Рус». В декабре РБК писал, что эта компания является новым собственником баржи. До этого владельцем судна в международном реестре значилось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.

Ограничения должны быть введены в рамках закона CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»), который был подписан Дональдом Трампом в 2017 году.

С 1 января в отношении «Северного потока — 2» также действует еще один пакет санкций, вписанный в оборонный бюджет США. Под связанные с «Северным потоком-2» ограничения попадут компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. В результате 2 января от участия в проекте отказалась норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL), которая должна была выдать сертификат соответствия для проведения строительных работ. 13 января об отказе участвовать в строительстве заявила датская компания Rambøll, которая предоставляла услуги в сфере инжиниринга.