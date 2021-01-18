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СМИ узнали о санкциях США против строящего «Северный поток-2» судна

Баржа «Фортуна» и ее владелец завтра могут оказаться под санкциями США, об этом Вашингтон уведомил немецкие власти. Помимо «Фортуны» у России остается только одно судно, способное заняться строительством газопровода
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Трубоукладочная баржа «Фортуна»
Трубоукладочная баржа «Фортуна» (Фото: Jens Buettner / dpa / AP)

Власти США уведомили Берлин о том, что вводят санкции против трубоукладочной баржи «Фортуна», участвующей в строительстве «Северного потока -2». Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

Санкции должны вступить в силу завтра, 19 января. Ограничения будут наложены на владельца судна, компанию «КВТ-Рус». В декабре РБК писал, что эта компания является новым собственником баржи. До этого владельцем судна в международном реестре значилось ООО «Универсальная транспортная группа», которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.

Ограничения должны быть введены в рамках закона CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»), который был подписан Дональдом Трампом в 2017 году.

С 1 января в отношении «Северного потока — 2» также действует еще один пакет санкций, вписанный в оборонный бюджет США. Под связанные с «Северным потоком-2» ограничения попадут компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. В результате 2 января от участия в проекте отказалась норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL), которая должна была выдать сертификат соответствия для проведения строительных работ. 13 января об отказе участвовать в строительстве заявила датская компания Rambøll, которая предоставляла услуги в сфере инжиниринга.

«КВТ-Рус» зарегистрирована в Москве. Это микропредприятие, в котором работает только один человек — ее гендиректор и учредитель Сергей Викторович Малков. До 10 декабря 2020 года зарегистрированным основным видом деятельности «КВТ-Рус» была «оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием». Но затем компания сменила вид деятельности на «предоставление услуг по перевозкам».

11 декабря баржа «Фортуна» прибыла в район строительства «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Германии, где нужно было проложить 2,6 км на относительно небольшой глубине. Сейчас судно остается у немецкого побережья в нескольких десятках километров от порта города Росток, следует из данных сервиса Myshiptracking. В конце декабря Nord Stream 2 AG (оператор строительства) отчиталась о завершении работ по прокладке немецкого участка газопровода. Однако строителям еще предстоит завершить намного более длинный датский участок, протяженность которого составляет 147 км, с залеганием трубы на глубине более 30 м. Помимо «Фортуны», не обладающей допуском к глубоководным работам, строительство может вести только судно «Академик Черский», курсирующий сейчас по Балтике.

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Автор
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