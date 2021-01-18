В ООН призвали освободить Навального

Обстановка у второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки, где находится Алексей Навальный (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Управлении ООН по правам человека глубоко обеспокоены арестом Алексея Навального и требуют его немедленного освобождения. Об этом говорится в Twitter организации.

«Мы глубоко обеспокоены арестом Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению и уважению его прав на надлежащую правовую процедуру в соответствии с принципами верховенства закона», — сказано в сообщении.

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Также в ООН призвали к тщательному и беспристрастному расследованию отравления Навального.