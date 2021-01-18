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Отравление Навального ,  
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В ООН призвали освободить Навального

Обстановка у второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки, где находится Алексей Навальный
Обстановка у второго отдела полиции управления МВД России по городу Химки, где находится Алексей Навальный (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Управлении ООН по правам человека глубоко обеспокоены арестом Алексея Навального и требуют его немедленного освобождения. Об этом говорится в Twitter организации.

«Мы глубоко обеспокоены арестом Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению и уважению его прав на надлежащую правовую процедуру в соответствии с принципами верховенства закона», — сказано в сообщении.

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Также в ООН призвали к тщательному и беспристрастному расследованию отравления Навального.

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С требованием освободить Навального уже выступили ряд западных политиков, включая министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, а также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и МИДы стран Прибалтики.

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По мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, заявления западных политиков о задержании Навального вызваны желанием «отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».

Оппозиционера задержали на паспортном контроле в московском аэропорту Шереметьево 17 января. ФСИН объявила его в розыск 28 декабря «за многократные нарушения испытательного срока», к которому его приговорили по делу «Ив Роше» в 2014 году.

Навального доставили во 2-й отдел полиции в Химках, где прошло заседание суда, на котором Навальному избрали меру пресечения в виде ареста на 30 суток. В МВД проведение заседания суда по Навальному в отделении полиции объяснили тем, что «у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию».

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Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение в берлинской клинике «Шарите». Ему стало плохо 20 августа 2020 года в самолете при перелете из Томска в Москву. Самолет срочно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали в местную больницу скорой помощи. Эксперты бундесвера после того, как Навальный был переправлен в Германию, заявили, что в его организме обнаружили следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Российские врачи следов отравляющего вещества не нашли.

В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали расследование, авторы которого заявили, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. В ФСБ сочли расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников».

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