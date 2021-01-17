ФСИН объяснила задержание Навального

Алексей Навальный (Фото: Reuters)

Основанием для задержания Навального стало объявление его в розыск за «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве, поступившем в РБК. Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина, где он находился на лечении.

Меру пресечения Навальному за нарушения условий испытательного срока определит суд, заявили в пресс-службе УФСИН по Москве. До решения суда Навальный будет находиться под стражей, сообщили в ведомстве.

14 января ФСИН объявила Навального в федеральный розыск, обвинив его в нарушении режима по делу «Ив Роше», по которому оппозиционера осудили на 3,5 года условно. Навальному назначили испытательный срок до 30 декабря 2020 года, в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.

Оппозиционер находился в Германии с конца августа. Его доставили в берлинскую клинику «Шарите» из Омска, где он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Омские врачи основной причиной ухудшения самочувствия Навального посчитали нарушение обмена веществ, вызвать которое мог целый ряд факторов. Вероятность того, что Навальный был отравлен, они исключали. Медики в Германии при участии экспертов бундесвера диагностировали у оппозиционера отравление фосфорорганическим веществом. Власти Германии утверждали, что речь идет о веществе из группы «Новичок». Москва неоднократно опровергала причастность к отравлению Навального.