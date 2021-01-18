МИД после слов о Навальном посоветовал Салливану решить проблемы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам, опубликовавшим заранее заготовленные комментарии по ситуации с задержанием в столичном аэропорту Шереметьево оппозиционера Алексея Навального, уважать международное право и законодательство Российской Федерации. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Что хочется сказать господину (советник президента США Джозефа Байдена Джейку. — РБК) Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — написала дипломат.

Ранее Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден назначил советником по нацбезопасности после инаугурации, призвал российские власти немедленно освободить Навального. По словам Салливана, причастные к задержанию Навального должны понести ответственность за случившееся. Он назвал «атаки Кремля не просто нарушением прав человека, но и оскорблением народа России, который хочет, чтобы его голоса услышали».

Навальный был задержан вечером 17 января после того, как он прилетел в Москву из Берлина, где он находился на лечении в клинике Charité с августа 2020 года. Рейс с оппозиционером на борту приземлился в Шереметьево в 20:12 мск. Изначально лайнер должен был сесть во Внуково, однако аэропорт не смог принять его рейс и три других рейса. Во Внуково собрались десятки сторонников Навального.

По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», полиция задержала более 60 человек. Кроме того, еще семь человек были задержаны в петербургском аэропорту Пулково.

Как объяснили во ФСИН России, задержание оппозиционера связано с тем, что он нарушил режим исправительного срока в рамках дела «Ив Роше». По данным ФСИН, оппозиционер уклонялся от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный. Теперь политик будет находится под стражей до определения меры пресечения судом.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, после чего пилоты совершили в Омске срочную посадку. В местной больнице Навальный впал в кому. Спустя несколько дней его транспортировали в Берлин.

Согласно заключению врачей клиники Charite, Навальный был отравлен фосфорорганическим веществом. Впоследствии правительство Германии заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок», эти выводы подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако российские врачи версию об отравлении опровергли. Они заявили, что причиной ухудшения самочувствия Навального стало нарушение обмена веществ.

В декабре 2020 года CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование об отравлении Навального. Его авторы связали покушение с сотрудниками ФСБ.