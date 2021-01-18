Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
В Санкт-Петербурге погас вечный огонь Общество, 01:53 «Мне только спросить»: плюсы и минусы телемедицины РБК Стиль и СберЗдоровье, 01:38 В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы Общество, 01:34 МИД после слов о Навальном посоветовал Салливану решить проблемы в США Политика, 01:05 Как в регионах будет организовано купание на Крещение Общество, 01:04 Советник Байдена потребовал немедленно освободить Навального Политика, 00:35 Возвращение и задержание Навального. Главное Политика, 00:31 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 00:26 В Москве возобновились очные занятия для старшеклассников Общество, 00:16 Вооруженные американцы собрались у зданий парламента в четырех штатах Политика, 00:13 В России началась массовая вакцинация от COVID-19 Общество, 00:08 Команды Миранчука и Шомуродова сыграли вничью в матче чемпионата Италии Спорт, 17 янв, 23:54 Первый гол Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу в матче НХЛ Спорт, 17 янв, 23:26 Спасенный при крушении сухогруза в Турции россиянин назвал причину ЧП Общество, 17 янв, 23:26
Политика ,  
0 

МИД после слов о Навальном посоветовал Салливану решить проблемы в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам, опубликовавшим заранее заготовленные комментарии по ситуации с задержанием в столичном аэропорту Шереметьево оппозиционера Алексея Навального, уважать международное право и законодательство Российской Федерации. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Что хочется сказать господину (советник президента США Джозефа Байдена Джейку. — РБК) Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — написала дипломат.

Как во Внуково встречали Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден назначил советником по нацбезопасности после инаугурации, призвал российские власти немедленно освободить Навального. По словам Салливана, причастные к задержанию Навального должны понести ответственность за случившееся. Он назвал «атаки Кремля не просто нарушением прав человека, но и оскорблением народа России, который хочет, чтобы его голоса услышали».

Навальный был задержан вечером 17 января после того, как он прилетел в Москву из Берлина, где он находился на лечении в клинике Charité с августа 2020 года. Рейс с оппозиционером на борту приземлился в Шереметьево в 20:12 мск. Изначально лайнер должен был сесть во Внуково, однако аэропорт не смог принять его рейс и три других рейса. Во Внуково собрались десятки сторонников Навального.

По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», полиция задержала более 60 человек.  Кроме того, еще семь человек были задержаны в петербургском аэропорту Пулково.

Как объяснили во ФСИН России, задержание оппозиционера связано с тем, что он нарушил режим исправительного срока в рамках дела «Ив Роше». По данным ФСИН, оппозиционер уклонялся от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный. Теперь политик будет находится под стражей до определения меры пресечения судом.

Возвращение и задержание Навального. Главное
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, после чего пилоты совершили в Омске срочную посадку. В местной больнице Навальный впал в кому. Спустя несколько дней его транспортировали в Берлин.

Согласно заключению врачей клиники Charite, Навальный был отравлен фосфорорганическим веществом. Впоследствии правительство Германии заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок», эти выводы подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако российские врачи версию об отравлении опровергли. Они заявили, что причиной ухудшения самочувствия Навального стало нарушение обмена веществ.

В декабре 2020 года CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование об отравлении Навального. Его авторы связали покушение с сотрудниками ФСБ.

Мария Захарова МИД России Алексей Навальный задержание Шереметьево
Материалы по теме
Страны Прибалтики пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального
Политика
ФСИН объяснила задержание Навального
Политика
Внуково назвало щетку причиной перевода самолета Навального в Шереметьево
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter