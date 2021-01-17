Отравление Навального , 17 янв, 22:04
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Как во Внуково встречали Навального. Фоторепортаж
Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву после лечения в Германии
В аэропорт Внуково его приехали встречать несколько сотен сторонников и журналистов
Вход в здание аэропорта ограничили, разрешив заходить только тем, у кого были на руках билеты на рейсы
Позже полиция стала задерживать некоторых людей в здании аэропорта и около него
По данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 50 человек. Полиция пока не комментирует задержания
Самолет с Навальным во Внуково не приземлился — его отправили на запасной аэродром в Шереметьево
По сообщению аэропорта, причиной закрытия Внуково стало то, что «во время прохождения колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу». Это произошло в районе «большой крестовины», где пересекаются взлетные полосы, из-за чего самолеты не могли взлететь и приземлиться
Самого Навального задержали после прилета в аэропорту Шереметьево
Во время паспортного контроля к Навальному подошел сотрудник полиции и попросил пройти вместе с ним
Позже УФСИН по городу Москве сообщило, что Навального задержали из-за «многократных нарушений испытательного срока». В ведомстве добавили, что меру пресечения оппозиционеру определит суд