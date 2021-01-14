Дуров после «канала Трампа» назвал присутствующих в Telegram президентов

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что после его сообщения о рекордном росте числа пользователей мессенджера каналы в нем завели некоторые президенты и главы правительств.

Так, в Telegram появились каналы президентов Бразилии Жаира Болсонару и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, в мессенджере уже присутствовали президенты Франции Эмманюэль Макрон, Украины Владимир Зеленский, Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Тайвани Цай Инвэн, а также премьер-министры Израиля Биньямин Нетаньяху, Сингапура Ли Сянлун, Эфиопии Абий Ахмед Али.

Дуров также напомнил, что их верифицированные аккаунты имеют галку голубого цвета.

Ранее в Telegram появился аккаунт под названием «Donald J. Trump», на который подписаны более 550 тыс. человек. Однако официальных сообщений о наличии у американского президента канала в мессенджере не было. Накануне Telegram пометил его как мошеннический.