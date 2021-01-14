Глава Twitter счел блокировку Трампа опасным прецедентом

Блокировка президента США Дональда Трампа была правильным решением, но вместе с тем она создает «опасный прецедент», заявил глава соцсети Джек Дорси на своей странице.

«Я считаю, что для Twitter это было правильным решением. Мы столкнулись с экстраординарным и неприемлемым обстоятельством, вынудившим нас сосредоточить все наши действия на общественной безопасности, — пояснил Дорси. — Вред в оффлайне в результате высказываний в интернете очевиден, и это, прежде всего, движет нашей политикой и правоприменением».

Однако, считает глава Twitter, блокировка конкретной учетной записи показывает неспособность соцсети устанавливать здоровое общение.

«Необходимость предпринимать эти действия разделяет на фрагменты общественное обсуждение. Они разделяют нас. <...> И создают прецедент, который, я считаю, опасен: власть, которую отдельный человек или корпорация имеет над частью глобального общественного обсуждения», — рассуждает Дорси.