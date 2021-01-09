Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
СМИ узнали о реакции Трампа на блокировку в Twitter Политика, 10:09 СК ужесточил статью из-за гибели туристов под лавиной в Норильске Общество, 10:07 В новогодние праздники резко выросли продажи лыж, коньков и клюшек Общество, 10:00 Подарок на века: как выбрать по знаку зодиака РБК «Стиль» и Алроса, 09:59 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 января Общество, 09:39 МЧС завершило спасательные работы на месте схода лавины под Норильском Общество, 09:28 Как начинающему бизнесмену «упаковать» и продать свою идею РБК и Сбер500, 09:15 Трубу мурманской ТЭЦ превратили в гигантский градусник Общество, 09:12 В Индии при пожаре в больнице погибли десять младенцев Общество, 08:43 В США опровергли появление «американского» штамма коронавируса Общество, 08:18 Американские сервисы начали блокировать аккаунты сторонников Трампа Политика, 08:02 «Мне только спросить»: плюсы и минусы телемедицины РБК Стиль и СберЗдоровье, 07:55 Прокуратура начала проверку после схода лавины в Норильске Общество, 07:51 Число погибших при сходе лавины в Норильске выросло до трех Общество, 07:17
Политика ,  
0 

СМИ узнали о реакции Трампа на блокировку в Twitter

Источник Politico в администрации Дональда Трампа сообщил, что президент от гнева потерял над собой контроль
Twitter TWTR $51,29 -1,91% Купить
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп потерял контроль над собой после того, как руководство социальной сети Twitter объявило о полной блокировке его аккаунта, сообщает издание Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных сотрудников президентской администрации. Собеседник Politico сообщил, что Трамп «прилагает все усилия, чтобы понять, что можно сделать».

Социолог Тони Фабрицио, сотрудничавший с Трампом в ходе президентских кампаний 2016-го и 2020-го годов, выразил уверенность в том, что тот найдет новые способы достучаться до своих сторонников. «Однако потеря возможности обращаться к 88 млн человек одновременно серьезно ограничит его возможности после 20 января», — добавил Фабрицио.

Ранее Трамп использовал официальный аккаунт президента США в Twitter, чтобы осудить действия социальной сети. «Нас не заставят замолчать», — написал Трамп, сообщив, что изучает возможности создания в ближайшем будущем «собственной платформы». Позднее этот твит был удален, как предполагает Politico, по инициативе руководства социальной сети.

Американские сервисы начали блокировать аккаунты сторонников Трампа
Политика
Фото:Joshua Roberts / Reuters

Издание также отмечает, что для заполнения образовавшегося вакуума могут быть использованы аккаунты представителей семьи Трампа, в том числе его сына Дональда Трампа-младшего.

Решение заблокировать личный аккаунт проигравшего выборы президента США Twitter объяснил угрозой повторения вспышек насилия, подобных той, что привела к захвату сторонниками Трампа Капитолия.

«После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — заявили в Twitter.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На аккаунт Трампа @realDonaldTrump было подписано почти 89 млн пользователей.

Автор
Евгений Калюков
Дональд Трамп Twitter
Материалы по теме
Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа
Политика
Трамп допустил создание собственной платформы после блокировки в Twitter
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter