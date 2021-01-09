СМИ узнали о реакции Трампа на блокировку в Twitter

Источник Politico в администрации Дональда Трампа сообщил, что президент от гнева потерял над собой контроль

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп потерял контроль над собой после того, как руководство социальной сети Twitter объявило о полной блокировке его аккаунта, сообщает издание Politico со ссылкой на одного из высокопоставленных сотрудников президентской администрации. Собеседник Politico сообщил, что Трамп «прилагает все усилия, чтобы понять, что можно сделать».

Социолог Тони Фабрицио, сотрудничавший с Трампом в ходе президентских кампаний 2016-го и 2020-го годов, выразил уверенность в том, что тот найдет новые способы достучаться до своих сторонников. «Однако потеря возможности обращаться к 88 млн человек одновременно серьезно ограничит его возможности после 20 января», — добавил Фабрицио.

Ранее Трамп использовал официальный аккаунт президента США в Twitter, чтобы осудить действия социальной сети. «Нас не заставят замолчать», — написал Трамп, сообщив, что изучает возможности создания в ближайшем будущем «собственной платформы». Позднее этот твит был удален, как предполагает Politico, по инициативе руководства социальной сети.

Издание также отмечает, что для заполнения образовавшегося вакуума могут быть использованы аккаунты представителей семьи Трампа, в том числе его сына Дональда Трампа-младшего.