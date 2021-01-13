YouTube заморозил канал Трампа

Хостинг удалил на канале Трампа новое видео, «спровоцировавшее насилие», и на неделю запретил загружать новые и вести прямые трансляции. Ранее аккаунты президента США после беспорядков в Вашингтоне заморозили Facebook и Instagram

Дональд Трамп (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Видеосервис YouTube приостановил работу канала действующего президента США Дональда Трампа как минимум на неделю, сообщили в компании, передает телеканал CNN.

Представитель YouTube сообщил, что недавно опубликованное видео на канале президента «спровоцировало насилие» и было удалено. Какое именно видео послужило причиной заморозки канала, в YouTube не уточнили, однако отметили, что после недельной блокировки пересмотрят свое решение.

YouTube оставался единственной крупной платформой, которая не заблокировала учетную запись Трампа. Аккаунты президента уже заморозили Facebook и Instagram, а Twitter из-за риска «подстрекательства к насилию» навсегда заблокировал страницу Трампа.

Теперь канал Трампа в YouTube не сможет в течение недели загружать новые видео или вести прямые трансляции. Кроме того, под оставшимися видео отключат комментарии.