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Выборы президента США ,  
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YouTube заморозил канал Трампа

Хостинг удалил на канале Трампа новое видео, «спровоцировавшее насилие», и на неделю запретил загружать новые и вести прямые трансляции. Ранее аккаунты президента США после беспорядков в Вашингтоне заморозили Facebook и Instagram
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Видеосервис YouTube приостановил работу канала действующего президента США Дональда Трампа как минимум на неделю, сообщили в компании, передает телеканал CNN.

Представитель YouTube сообщил, что недавно опубликованное видео на канале президента «спровоцировало насилие» и было удалено. Какое именно видео послужило причиной заморозки канала, в YouTube не уточнили, однако отметили, что после недельной блокировки пересмотрят свое решение.

YouTube оставался единственной крупной платформой, которая не заблокировала учетную запись Трампа. Аккаунты президента уже заморозили Facebook и Instagram, а Twitter из-за риска «подстрекательства к насилию» навсегда заблокировал страницу Трампа.

Теперь канал Трампа в YouTube не сможет в течение недели загружать новые видео или вести прямые трансляции. Кроме того, под оставшимися видео отключат комментарии.

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Дональд Трамп

Помимо аккаунтов самого Трампа под волну блокировок на ряде платформ попали учетные записи его сторонников. В Twitter заблокировали штаб Трампа, который после блокировки страницы президента выложил измененное изображение логотипа соцсети — красную птичку с серпом и молотом, а в мессенджере Discord забанили сервер The Donald, на котором общались сторонники главы государства.

Почти полной блокировке подверглась соцсеть Parler. Из-за отсутствия модерации Apple и Google удалили ее из своих магазинов приложений, а Amazon отключил от своего облачного хостинга. В Google сообщили, что нашли в соцсети около 100 примеров постов, «поощряющих и разжигающих насилие». Сама Parler обвинила Amazon в незаконном ограничении конкуренции и подала на компанию в суд.

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Выборы президента США прошли 3 ноября. Их выиграл соперник Трампа демократ Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков против 232 у действующего президента. 6 января утвердить результаты голосования коллегии выборщиков должен был конгресс США, однако сторонники Трампа сорвали заседание. Они устроили потасовки с полицейскими, прорвали оцепление и штурмовали Капитолий. В ходе столкновений между демонстрантами и силовиками погибли пять человек.

Video

После беспорядков в Вашингтоне соцсети начали блокировать аккаунты Трампа. В Twitter, в частности, полагают, что посты президента, который отказался признать поражение и неоднократно заявлял о незаконности выборов, могут спровоцировать насилие, в том числе в день инаугурации Байдена — 20 января.

Автор
Виктория Полякова
YouTube Дональд Трамп выборы президента США
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