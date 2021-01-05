На Украине организуют сбор подписей за регистрацию вакцины «Спутник V»

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерена инициировать сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте партии.

О намерении организовать сбор подписей во время поездки в город Покровск Донецкой области объявил руководитель молодежного крыла партии Артем Марчевский.

«Мы инициируем сбор подписей для получения и производства вакцины. Начнем с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда. Позже охватим всю Донецкую область, Луганскую область и распространим на всю Украину. С требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины», — отметил Марчевский.

По его словам, в партию регулярно обращаются огромное количество людей. В их числе: пенсионеры, которые не знают, «куда им прятаться от пандемии», а также молодые люди, которые «переживают за своих родителей, бабушек, дедушек». В числе тех, кто обращается в партию, есть и люди с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют жизнью и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти, добавил руководитель партии.

В начале октября Медведчук встретился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе встречи он рассказал, что привился российской вакциной. Депутат говорил, что перенес вакцину «очень хорошо» и назвал ее эффективным средством в борьбе с коронавирусом. Президент России не исключил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину. Как заявлял Путин, для этого нужно участие официальных властей страны, которые бы сформулировали соответствующие запросы.

В декабре Виктор Медведчук на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым обсудили возможность запуска производства на Украине вакцины «Спутник V». Тогда Дмитриев заявил, что при посредничестве Медведчука РФПИ и Центру имени Гамалеи (разработчику вакцины) удалось наладить контакт с харьковской фармацевтической компанией «Биолек».

Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что страна может закупить российскую вакцину против коронавируса только после одобрения Всемирной организацией здравоохранения и появления доказательств безопасности препарата.

Впоследствии главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко исключил возможность регистрации российской вакцины в стране. По его словам, Киев будет использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний в странах со строгой нормативной политикой.

В конце декабря Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине вакцины «Спутник V». Глава Vilkom Services Limited (материнская компания «Биолека», зарегистрирована на Кипре) Виктор Мартин направил временно исполняющему обязанности главы экспертного центра Минздрава Украины Михаилу Бабенко письмо, в котором утверждается, что компания достигла договоренностей о разработке препарата на предприятии.