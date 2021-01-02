В Минздраве Украины исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»

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Все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины не соответствуют действительности. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований», — написал он в Facebook.

По словам главного санитарного врача Украины, в мире есть вакцины от коронавируса, которые разрешили использовать экстренно и зарегистрировали на основе промежуточных отчетов о клинических исследованиях.

Тем не менее на Украине разрешат использовать вакцины, которые зарегистрированы в странах со строгой нормативной политикой, заключил Ляшко.