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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве Украины исключили регистрацию российской вакцины «Спутник V»

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины не соответствуют действительности. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований», — написал он в Facebook.

По словам главного санитарного врача Украины, в мире есть вакцины от коронавируса, которые разрешили использовать экстренно и зарегистрировали на основе промежуточных отчетов о клинических исследованиях.

Тем не менее на Украине разрешат использовать вакцины, которые зарегистрированы в странах со строгой нормативной политикой, заключил Ляшко.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее 2 декабря харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине российской вакцины «Спутник V». Документ опубликовали на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вместе с заявлением ее лидера Виктора Медведчука.

Сам Медведчук заявил, что отказ власти от регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» будет свидетельствовать о «преступном намерении лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты».

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В конце декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что вакцина от коронавируса — это «гибридное оружие» России против Украины. 30 декабря Киев объявил, что Украина будет использовать для защиты граждан, которые имеют критический риск инфицирования, китайскую вакцину Sinovac Biotech, прививки будут бесплатными.

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