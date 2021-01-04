Глава медпалаты Украины назвал ложью слова властей о вакцине «Спутник V»

Глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко назвал «враньем» заявление главного санитарного врача Украины Олега Ляшко о том, что российскую вакцину «Спутник V» нельзя зарегистрировать на Украине, поскольку препарат не завершил третью фазу клинических испытаний. Об этом Кравченко написал в Facebook, передает «Страна.ua».

Он напомнил, что на фоне пандемии Всемирная организация здравоохранения посоветовала странам перейти к ускоренной регистрации вакцин, поскольку полная процедура клинических исследований и регистрации занимает от двух до пяти лет, включая четвертую фазу длиной в 10–12 лет.

«В мире зарегистрировано восемь вакцин по экстренной процедуре регистрации. Ни одна из этих вакцин до сих пор не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме», — отметил врач.

Завершение третьей фазы испытаний вакцины, разработанной американской компанией Moderna, запланировано на октябрь 2022 года, вакцины Pfizer — на января 2023-го, привел Кравченко данные с сайта Национальной библиотеки США.