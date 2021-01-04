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Глава медпалаты Украины назвал ложью слова властей о вакцине «Спутник V»

Глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко назвал «враньем» заявление главного санитарного врача Украины Олега Ляшко о том, что российскую вакцину «Спутник V» нельзя зарегистрировать на Украине, поскольку препарат не завершил третью фазу клинических испытаний. Об этом Кравченко написал в Facebook, передает «Страна.ua».

Он напомнил, что на фоне пандемии Всемирная организация здравоохранения посоветовала странам перейти к ускоренной регистрации вакцин, поскольку полная процедура клинических исследований и регистрации занимает от двух до пяти лет, включая четвертую фазу длиной в 10–12 лет.

«В мире зарегистрировано восемь вакцин по экстренной процедуре регистрации. Ни одна из этих вакцин до сих пор не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме», — отметил врач.

Завершение третьей фазы испытаний вакцины, разработанной американской компанией Moderna, запланировано на октябрь 2022 года, вакцины Pfizer — на января 2023-го, привел Кравченко данные с сайта Национальной библиотеки США.

Медведчук назвал маразматическим трепом отказ Украины от «Спутника V»
Политика
Фото:Антон Ваганов / Reuters

«К чему я это написал? [Министр здравоохранения Украины] Максим Степанов, [советник президента] Михаил Радуцкий, [главный санитарный врач Украины] Виктор Ляшко, «Украинская правда» — прекратите врать украинскому народу!» — заключил он.

2 января харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине российской вакцины «Спутник V». Документ был опубликован на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вместе с заявлением ее лидера Виктора Медведчука. По его мнению, отказ украинский властей от регистрации вакцины «Спутник V» будет свидетельствовать о «преступном намерении лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты».

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В тот же день главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна будет использовать только те вакцины от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. По его словам, сообщения о регистрации российского препарата не соответствуют действительности.

Ляшко также отметил, что в мире есть вакцины от коронавируса, которые разрешили использовать экстренно и зарегистрировали на основе промежуточных отчетов о клинических исследованиях. Однако на Украине разрешат использовать препараты, зарегистрированные в странах со строгой нормативной политикой, заключил он.

Национальная медицинская палата Украины — это общественная организация. Она была основана в ноябре 2013 года частной медицинской компанией «Дарница» и благотворительной организацией «Международное медицинское общество».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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