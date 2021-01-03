Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Трамп назвал сильно преувеличенными данные по COVID-19 в США Общество, 19:29 Медведчук назвал маразматическим трепом отказ Украины от «Спутника V» Политика, 19:17 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 19:13 Власти США назвали предполагаемый источник распространения COVID-19 Общество, 18:41 Россиянки не попали в призеры гонки преследования на этапе «Тур де Ски» Спорт, 18:41 У побережья Аляски произошло мощное землетрясение Общество, 17:53 Цифровой штурман: все о системе Porsche Connect РБК и Porsche, 17:49 Власти Петербурга заявили об ожидании трех волн COVID-19 после праздников Общество, 17:28 В Красноярском крае загорелся склад Общество, 17:20 В Волгоградской области при прорыве трубы пострадали четыре человека Общество, 17:04 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 16:59 В Москве появится первый в мире крытый центр для занятий серфингом Спорт, 16:58 Роспотребнадзор высказался о снятии ограничений для привитых от COVID-19 Общество, 16:49 Глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента Вучича Политика, 16:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Медведчук назвал маразматическим трепом отказ Украины от «Спутника V»

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Отказ главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» является «маразматическим трепом, не имеющим ничего общего с медициной. Об этом заявил лидер украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщается на сайте партии.

Накануне Ляшко сообщил, что информация о возможной регистрации в стране российского препарата не соответствует действительности и Киев будет использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний в странах со строгой нормативной политикой.

Зеленский заявил о циниках после слов Медведчука о российской вакцине
Политика
Владимир Зеленский

В ответ Медведчук заявил, что на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни вакцина компании Pfizer, ни Moderna, ни AstraZeneca, ни вакцина китайской компании Sinovac Biotech. Медведчук добавил, «когда на кону жизни и здоровье украинцев, пора наконец-то думать не об окриках и «хотелках» Вашингтона, а о национальных интересах».

В начале декабря харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине российской вакцины «Спутник V». После этого глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что вакцина от коронавируса — «гибридное оружие» против Украины.

Позднее, 30 декабря, Киев объявил, что Украина будет использовать для защиты граждан, которые имеют критический риск инфицирования COVID-19, китайскую вакцину Sinovac Biotech, прививки будут бесплатными.

Виктор Медведчук Украина Россия
Материалы по теме
Медведчук обвинил Зеленского в создании «лагерей смерти»
Политика
На Украине проверят показавшие встречу Путина и Медведчука телеканалы
Политика
Депутат Рады назвал отказ от «Спутника V» попыткой выслужиться перед США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter