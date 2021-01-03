Медведчук назвал маразматическим трепом отказ Украины от «Спутника V»

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Отказ главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» является «маразматическим трепом, не имеющим ничего общего с медициной. Об этом заявил лидер украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщается на сайте партии.

Накануне Ляшко сообщил, что информация о возможной регистрации в стране российского препарата не соответствует действительности и Киев будет использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний в странах со строгой нормативной политикой.

В ответ Медведчук заявил, что на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни вакцина компании Pfizer, ни Moderna, ни AstraZeneca, ни вакцина китайской компании Sinovac Biotech. Медведчук добавил, «когда на кону жизни и здоровье украинцев, пора наконец-то думать не об окриках и «хотелках» Вашингтона, а о национальных интересах».

В начале декабря харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине российской вакцины «Спутник V». После этого глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что вакцина от коронавируса — «гибридное оружие» против Украины.