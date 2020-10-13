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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав Украины назвал условия для закупки российской вакцины от COVID

Украина может закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» только после одобрения ее Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире телеканала NEWSONE.

«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве охраны здоровья нет», — отметил он.

Глава Минздрава заявил, что говорить о покупке «Спутника V» можно начать только после того, как вакцина пройдет все клинические испытания. Помимо этого, должны появится доказательства, что она безопасна.

Минздрав разрешил испытывать вакцину «Спутник V» на людях старше 60 лет
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов наладить поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украину, если страна в этом заинтересована.

Ранее Путин в ходе беседы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком отметил, что Россия готова поставить вакцину на Украину. Однако для этого, по его словам, должны принять участие официальные власти страны. Украинский политик в ответ заявил, что его семья уже привилась «Спутником V» и чувствует себя хорошо.

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