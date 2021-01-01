Минкульт выявил нарушения в работе МХАТ им. Горького за несколько лет

Министерство культуры России во время проверки Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького обнаружило ряд серьезных нарушений, в том числе относительно проведения госзакупок и выполнения госзаказа. Об этом говорится на сайте министерства.

«Выявлены серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта Президента Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Кроме того, театр допустил нарушения при выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ.

Во время комплексной проверки Минкульт оценивал работу МХАТ за 2018 — 2019 годы, январь—июнь 2020 года. Проверку завершили в октябре.