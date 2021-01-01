Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Вылеты из аэропорта Нэшвилла приостановили после взрыва в центре города Общество, 02:15 В Австрии начался третий локдаун из-за коронавируса Общество, 02:00 Президента Черногории госпитализировали с пневмонией Общество, 01:43 Сапсан, Ласточка и пандемийные технологии: как управляют поездами РБК и «Сименс», 01:25 Минкульт выявил нарушения в работе МХАТ им. Горького за несколько лет Общество, 01:02 Ученые предупредили о росте смертности из-за «британского штамма» COVID Общество, 01:02 Мишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года Общество, 00:33 Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на «Спутник V» Общество, 00:32 В Казань через Владимир и Нижний: путешествуем с комфортом РБК и Geely, 00:15 Военные объяснили стрельбу по торговому центру в Пскове Общество, 00:14 Богаче Стива Джобса: как разработчик компьютеров заработал $22 млрд Pro, 00:00 СМИ узнали о задержании экс-министра ЖКХ Ростовской области Общество, 25 дек, 23:42 «Пятерка» за активность: почему мы так сильно ждали PlayStation 5 РБК и PlayStation, 25 дек, 23:30 Глава центра Гамалеи поддержал идею паспортов иммунитета к COVID Общество, 25 дек, 23:07
Общество ,  
0 

Минкульт выявил нарушения в работе МХАТ им. Горького за несколько лет

Министерство культуры России во время проверки Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени М. Горького обнаружило ряд серьезных нарушений, в том числе относительно проведения госзакупок и выполнения госзаказа. Об этом говорится на сайте министерства.

«Выявлены серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта Президента Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

Московскому театру пригрозили штрафом после концерта группы «На-На»
Общество
Фото:Театр «Золотое кольцо» / Facebook

Кроме того, театр допустил нарушения при выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ.

Во время комплексной проверки Минкульт оценивал работу МХАТ за 2018 — 2019 годы, январь—июнь 2020 года. Проверку завершили в октябре.

Материалы проверки направили в Генеральную прокуратуру. Устранить нарушения Минкульт поручил художественному руководителю театра Эдуарду Боякову.

В октябре проверка выявила нарушения эпидемиологических требований в работе московского театра «Золотое кольцо». Как сообщил оперативный штаб, на концерт группы «На-На» в театр пропускали зрителей без перчаток, часть людей находилась в фойе без масок. Театру грозил штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. либо приостановка деятельности до трех месяцев.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию
Минкульт МХАТ им. Горького нарушения
Материалы по теме
Московскому театру пригрозили штрафом после концерта группы «На-На»
Общество
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Экономика
В Москве суд обязал МХАТ им. Горького выплатить актерам более ₽700 тыс.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter