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Пандемия коронавируса ,  
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Московскому театру пригрозили штрафом после концерта группы «На-На»

«Золотое кольцо» могут оштрафовать на 300 тыс. руб. — в ходе проверки обнаружилось, что посетителям театра не выдавали перчатки, а сотрудники учреждения не следили за тем, носят ли они маски
Фото:Театр «Золотое кольцо» / Facebook
Фото: Театр «Золотое кольцо» / Facebook

Московскому театру «Золотое кольцо» грозит штраф за нарушение масочно-перчаточного режима во время концерта группы «На-На», сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Размер штрафа может составить 300 тыс. руб. Как рассказал ТАСС главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Владимир Комаров, проверка показала, что театр допустил нарушения предписаний Роспотребнадзора.

«В ходе мониторинга выявлены нарушения указанного режима, в театр допускались граждане без перчаток, в фойе некоторые граждане находились без масок», — сообщил Комаров.

Власти пригрозили ТЦ «Авиапарк» и арендаторам штрафами на ₽1,5 млн руб.
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

По его словам, после предупреждения о недопустимости подобных нарушений администрация театра начала выдавать перчатки посетителям и требовать не снимать маски. Комаров пояснил, что руководство «Золотого кольца» будет приглашено в инспекцию для составления административного протокола. Наказанием за нарушение может стать штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. либо приостановка деятельности до трех месяцев.

РБК направил запрос в театр «Золотое кольцо».

Ранее в октябре столичные власти пригрозили администрации ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле и арендаторам штрафами за нарушения обязательных режимов ношения масок и перчаток. Общая сумма взысканий достигла 1,5 млн руб.

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На вокзалах Москвы за день оштрафовали почти 150 человек без масок
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

До этого сотрудники административно-технических инспекций выписали 147 штрафов нарушителям масочного режима на московских вокзалах — Казанском, Ярославском и Ленинградском.

В столице действует предписание Роспотребнадзора, в соответствии с которым пассажиры общественного транспорта, посетители торговых объектов и мест массового скопления людей обязаны носить медицинские маски и перчатки. Правило распространяется и на сотрудников организаций. В октябре москвичей перестали пускать в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты. Мэр города Сергей Собянин заявлял, что неутешительная статистика заболеваемости во многом связана с нежеланием граждан соблюдать меры безопасности.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
При участии
Любовь Порываева
коронавирус театр штраф Москва
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