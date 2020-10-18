Московскому театру пригрозили штрафом после концерта группы «На-На»

«Золотое кольцо» могут оштрафовать на 300 тыс. руб. — в ходе проверки обнаружилось, что посетителям театра не выдавали перчатки, а сотрудники учреждения не следили за тем, носят ли они маски

Фото: Театр «Золотое кольцо» / Facebook

Московскому театру «Золотое кольцо» грозит штраф за нарушение масочно-перчаточного режима во время концерта группы «На-На», сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Размер штрафа может составить 300 тыс. руб. Как рассказал ТАСС главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Владимир Комаров, проверка показала, что театр допустил нарушения предписаний Роспотребнадзора.

«В ходе мониторинга выявлены нарушения указанного режима, в театр допускались граждане без перчаток, в фойе некоторые граждане находились без масок», — сообщил Комаров.

По его словам, после предупреждения о недопустимости подобных нарушений администрация театра начала выдавать перчатки посетителям и требовать не снимать маски. Комаров пояснил, что руководство «Золотого кольца» будет приглашено в инспекцию для составления административного протокола. Наказанием за нарушение может стать штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. либо приостановка деятельности до трех месяцев.