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Худрук МХАТа назвал претензии актеров спланированной акцией
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) Эдуард Бояков заявил РБК, что недовольство актеров театра может быть следствием кампании, которая ведется против нового руководства. «Я не знаю заказчиков этой кампании. Она совершенно точно существует. Артистов используют — в этом я глубоко убежден», — сказал Бояков.

Заместитель художественного руководителя Захар Прилепин считает, что акция могла быть спланирована идеологическими противниками руководства МХАТа. «Я говорил о театре Дорониной, что он, как осажденная крепость. А мы атакуем. И, конечно, это многим не нравится. Есть не только финансовый интерес, а прямое нежелание чуждых нам идеологически людей, чтобы у нас что-то получилось, а у нас уже многое получается. Конечно же, у них вскипает от этого сознание. Потому что патриоты должны быть никчемны, отвратительны, ничтожны, неудачливы, грязны и лежать в углу, где они всегда и лежали. А тут вдруг такое», — заявил Прилепин.

В декабре 2018 года режиссер Эдуард Бояков был назначен художественным руководителем МХАТа им. Горького. Он заменил на этой должности Татьяну Доронину, которая руководила театром с 1987 года. Доронина заняла созданный специально для нее пост президента театра.

В июне актеры и зрители МХАТа обратились к президенту с просьбой вернуть Доронину на прежнюю должность. В качестве аргумента они привели снижение качества постановок. В ноябре другие актеры, поддерживающие нового худрука, написали Владимиру Путину открытое письмо с просьбой не допустить раскола театра. Претензии коллег они назвали клеветой.

Позднее состоялся разговор президента с Татьяной Дорониной. По словам актера Андрея Чубченко, та обратилась к Путину с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Теги: новости РБК, театр, МХАТ им. Горького
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