МХАТ начал учитывать отношение к алкоголю и Дугину при приеме на работу

Слушать эти лекции, заверяет в своем вступительном слове Бояков, «невероятное чудо и удовольствие». Дугин пытается объяснить, что такое театр (при помощи этимологии слова, греческого языка и истории), приводит цитаты из Хайдеггера, Платона и Сократа, сравнивает современного человека с существами из мифов и древности.
Бояков в разговоре с РБК сказал, что анкеты для соискателей действительно существуют и включают широкий круг вопросов для детального заочного знакомства с кандидатами. Каждую анкету, отметил худрук, он изучает лично.
РБК узнал у новых актрис труппы МХАТа, предлагали ли им подобные анкеты при приеме на работу. Алика Смехова, выслушав вопрос, отправила к своему директору. Ирина Линдт ответила, что ничего о таких анкетах не знает и не заполняла их. Алиса Гребенщикова также сказала, что «впервые слышит» о подобного рода опросниках.
Худрук МХАТа пояснил, что анкеты направляют не всем соискателям. «Уборщицу, например, такая анкета не касается. Артистам такую анкету не дают. И технический персонал тоже с этой анкетой не работает, — сказал Бояков. — Ее получают те специалисты, которые претендуют в театре на работу со смыслами. Труппа, конечно, тоже работает со смыслами. Но отбор артистов — это своя, особенная технология, которая опирается на тренинг, длительную совместную работу, в ходе которой мы обсуждаем в том числе и пункты из этой анкеты».
В Министерстве культуры РБК сообщили, что ничего не знают о специальной анкете для претендентов на работу в МХАТ им. Горького. В ведомстве также отметили, что финансово-хозяйственную и кадровую деятельность театр ведет самостоятельно. «При этом прием на работу должен осуществляться в соответствии с Трудовым кодексом и, конечно же, здравым смыслом. Если соискатель считает недопустимым ответы на подобные вопросы, он может на них не отвечать», — считают в Минкульте.
Представитель HeadHunter Александр Джабаров назвал предварительное анкетирование соискателей довольно распространенной практикой. В целом, по его мнению, анкета МХАТа составлена корректно, за исключением некоторых пунктов. «Семейное, социальное и должностное положение, возраст, место жительства, отношение к религии, убеждения, принадлежность или непринадлежность к общественным объединениям или каким-либо социальным группам — все это не деловые качества. Трудовой кодекс (ст. 3) и Федеральной закон № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» запрещают любую дискриминацию в сфере труда», — напомнил эксперт.
Бояков дискриминацию отрицает. «Это не значит, что у нас есть специальный «конфессиональный» фильтр. <…> Конечно, соискатель может отказаться от заполнения анкеты — анкета не дает никаких баллов и преференций. Она лишь помогает нам и тем, кто хочет работать в МХАТ, понять, насколько мы можем быть интересны друг другу», — заверил он.
С тем, что заполнение анкеты необязательно, не согласен бывший соискатель работы в МХАТе, с которым поговорил РБК. Он сообщил, что получил такой опросник, когда отправил резюме на вакансию «руководитель информационного департамента». После того как соискатель отказался это заполнять, разговор о возможном сотрудничестве прервался.
Вакансию собеседник РБК нашел в Facebook Боякова. Худрук писал, что сотрудников ищут не только в информационный департамент, но и еще на пять должностей: пресс-секретарь, smm-менеджер, маркетолог, исполнительный продюсер, руководитель секретариата. «Мы современные люди, мы любим, знаем и делаем современное искусство, но мы против доминирования либеральной и постмодернисткой повестки. Для нас безусловно важны ценности здоровой семьи, православной веры, служения великой русской культуре», — отмечал в том посте худрук МХАТа.
Эдуард Бояков сменил на посту художественного руководителя МХАТ им. Горького народную артистку СССР Татьяну Доронину в декабре 2018 года. Владимир Мединский (тогда глава Минкульта, а ныне помощник президента) пообещал театру поддержку и увеличение финансирования. Программу МХАТа он сразу обозначил как патриотическую. А заместителями худрука стали актер Сергей Пускепалис (сейчас художественный руководитель Ярославского театра драмы им. Волкова) и писатель Захар Прилепин, который ездил воевать в Донбасс.
Для самой Дорониной, которая руководила МХАТом с 1987 года, создали должность «президент театра». Бояков утверждал, что готов прислушиваться к мнению бывшего художественного руководителя, обсуждать свои административные решения и репертуарную политику, отрицал наличие конфликта и говорил, что ему удалось наладить общение. Доронина, в свою очередь, ни разу не подтвердила, что попытки договориться со стороны новой администрации были.
Бояков начал переводить нанятых до его назначения актеров с бессрочных трудовых договоров на срочные. Недовольные этим решением составляли жалобы, петиции и даже написали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дела МХАТа и вернуть Дорониной былые полномочия. Впрочем, другая часть труппы направила главе государства письмо в поддержку Боякова, попросив защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и не допустить раскола.
Авторы
Майя Бобенко, Елизавета Ефимович, Алена Прохоренко