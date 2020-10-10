МХАТ начал учитывать отношение к алкоголю и Дугину при приеме на работу

Вопросы об отношении к религии, алкоголю и «русской корневой культуре» вошли в анкету для претендентов на работу в театре. В Минкультуры советуют МХАТу руководствоваться Трудовым кодексом и здравым смыслом

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В МХАТ им. М.Горького претендентов на работу в театре просят теперь рассказать о своем отношении к религиозным ценностям, йоге и другим телесным практикам, а также о взаимоотношениях с родственниками. Эти вопросы содержатся в анкете (есть в распоряжении РБК), которую должен заполнить соискатель, прежде чем его пригласят на собеседование. Опросник предназначен не для всех будущих сотрудников, а только, как говорят в театре, «для работающих со смыслами». Актерам отвечать на вопросы не предлагают.

Первые вопросы анкеты стандартные: ФИО, образование, возраст, опыт. Будущий сотрудник должен также рассказать о своих социальном статусе, круге общения, вкусах и предпочтениях в театре, литературе, живописи, музыке.

В анкете есть и такие вопросы:

Ваше отношение к религии, религиозным ценностям.

Ваше отношение к курению, алкоголю, здоровому питанию.

Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Отношения с родителями, родственниками.

Ваше отношение к русской корневой культуре, орнаменту, укладу, фольклору.

В финале соискателю предлагается выполнить тестовое задание: посмотреть три видео («в общей сложности, это всего три часа») на официальном канале театра в YouТube и написать небольшую рецензию. Для просмотра предлагают вступительное слово худрука МХАТа Эдуарда Боякова о лекциях Александра Дугина и собственно две лекции философа: «Введение» (курс «Онтология и антропология театра») и «Апофатический театр». При этом общее количество просмотров всех трех видео 2,8 тыс., а комментариев к ним всего пять, среди которых есть и такой: «Это невозможно слушать <...>. Еще выдумываете тестовые задания, чтобы хоть какие-то просмотры набрать».