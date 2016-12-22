Худруком МХАТ им. Горького вместо Дорониной стал Бояков

Художественным руководителем Московского художественного академического театра (МХАТ) им. Горького назначен режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Об этом на встрече с сотрудниками театра сообщили министр культуры Владимир Мединский и советник президента Владимир Толстой, передает пресс-служба Минкульта.

Заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис, а заместителем худрука по литературной части — писатель Захар Прилепин.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина, которая руководила МХАТом с 1987 года, заняла специально введенную должность президента театра.

На встрече Мединский пообещал, что Минкульт увеличит поддержку МХАТа, и театр «сохранит свою патриотическую, яркую позицию». «Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята», — заявил он.

Бояков, в свою очередь, заявил, что все актеры постоянной труппы продолжат работу во МХАТе.

Эдуард Бояков — бывший генеральный директор театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Основал театр «Практика» и руководил им с 2005 по 2013 год.