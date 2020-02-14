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В Москве суд обязал МХАТ им. Горького выплатить актерам более ₽700 тыс.

Эдуард Бояков (Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»)

Пресненский районный суд Москвы обязал МХАТ им. М.Горького выплатить актерам более 700 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Исковые требования удовлетворены частично. Принято решение взыскать задолженность за период с сентября 2019 года по январь 2020 года с МХАТ им. М.Горького», — сообщили РБК в пресс-службе суда. По этому решению актеры получат примерно от 48 тыс. руб. до 126 тыс. руб. задолженностей и невыплаченных надбавок, а также по 3 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Общая сумма выплат должна составить 709,5 тыс. руб.

Как поясняет ТАСС, в ноябре некоторые из актеров театра потребовали признать незаконными их перевод на срочные трудовые договоры, отмену им премий руководством театра, а также взыскать с его художественного руководителя Эдуарда Боякова компенсацию морального вреда за творческую дискриминацию (по 10 тыс. руб. каждому). По словам юриста театра Федор Кириллова, которого цитирует «РИА Новости», истцы заявили о «некоем дискриминационном подходе», но, по его мнению, из представленных доказательств усмотреть это невозможно. Он добавил, что в труппе достаточно актеров, которые не подписали срочный договор и «спокойно работают».

Кириллов сообщил ТАСС, что театр планирует оспорить решение Пресненского суда, с тем чтобы снизить сумму взыскания. Он также отметил, что суд не удовлетворил требования артистов признать, что театр вынуждал их переходить на срочные трудовые договоры.

В декабре 2018 года режиссер Эдуард Бояков был назначен художественным руководителем МХАТа им. Горького. Ранее эту должность занимала Татьяна Доронина, руководившая театром с 1987 года. После ухода с поста худрука она заняла созданный специально для нее пост президента театра.

В июне 2019 года актеры и зрители МХАТа записали обращение к президенту Владимиру Путину, попросив его вернуть Доронину на должность худрука. Этот шаг они аргументировали снижением качества постановок при новом руководстве. В ноябре актеры, поддерживающие Боякова, в письме президенту попросили не допускать раскола театра.

Сам Бояков осенью заявил РБК, что недовольство актеров может быть следствием кампании, которая ведется против нового руководства. При этом он отметил, что не знает, кто может быть заказчиком такой кампании.

Теги: МХАТ им. Горького, новости РБК, суд
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