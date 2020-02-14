В Москве суд обязал МХАТ им. Горького выплатить актерам более ₽700 тыс.

Эдуард Бояков (Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»)

Пресненский районный суд Москвы обязал МХАТ им. М.Горького выплатить актерам более 700 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Исковые требования удовлетворены частично. Принято решение взыскать задолженность за период с сентября 2019 года по январь 2020 года с МХАТ им. М.Горького», — сообщили РБК в пресс-службе суда. По этому решению актеры получат примерно от 48 тыс. руб. до 126 тыс. руб. задолженностей и невыплаченных надбавок, а также по 3 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Общая сумма выплат должна составить 709,5 тыс. руб.

Как поясняет ТАСС, в ноябре некоторые из актеров театра потребовали признать незаконными их перевод на срочные трудовые договоры, отмену им премий руководством театра, а также взыскать с его художественного руководителя Эдуарда Боякова компенсацию морального вреда за творческую дискриминацию (по 10 тыс. руб. каждому). По словам юриста театра Федор Кириллова, которого цитирует «РИА Новости», истцы заявили о «некоем дискриминационном подходе», но, по его мнению, из представленных доказательств усмотреть это невозможно. Он добавил, что в труппе достаточно актеров, которые не подписали срочный договор и «спокойно работают».

Кириллов сообщил ТАСС, что театр планирует оспорить решение Пресненского суда, с тем чтобы снизить сумму взыскания. Он также отметил, что суд не удовлетворил требования артистов признать, что театр вынуждал их переходить на срочные трудовые договоры.

В декабре 2018 года режиссер Эдуард Бояков был назначен художественным руководителем МХАТа им. Горького. Ранее эту должность занимала Татьяна Доронина, руководившая театром с 1987 года. После ухода с поста худрука она заняла созданный специально для нее пост президента театра.