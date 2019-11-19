Выступающие за худрука Боякова актеры МХАТа написали Путину

Актеры Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и не допустить его раскола, следует из опубликованного на сайте МХАТа письма.

В письме актеры поддержали руководителя театра Эдуарда Боякова, уточнив, что «на профсоюзном собрании коллектива подавляющим большинством голосов поддержали его деятельность». В обращении отметили, что бывший руководитель театра Татьяна Доронина приняла должность почетного президента МХАТа в присутствии сотрудников, а не была отстранена, как заявляют противники нового руководства.

Актеры пояснили, что обращаются к президенту после того, как с жалобой на Боякова «на днях» к нему обратилась группа артистов театра. Авторы утверждают, что первая группа — это «маргиналы», которые «судились с театром» еще при Дорониной.

В письме указывается, что актеры «не хотят участвовать в информационных войнах» и просят защитить театр от «скоординированной агрессивной кампании».

Обращение подписали около 60 актеров.