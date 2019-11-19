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Выступающие за худрука Боякова актеры МХАТа написали Путину

Актеры Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и не допустить его раскола, следует из опубликованного на сайте МХАТа письма.

В письме актеры поддержали руководителя театра Эдуарда Боякова, уточнив, что «на профсоюзном собрании коллектива подавляющим большинством голосов поддержали его деятельность». В обращении отметили, что бывший руководитель театра Татьяна Доронина приняла должность почетного президента МХАТа в присутствии сотрудников, а не была отстранена, как заявляют противники нового руководства.

Актеры пояснили, что обращаются к президенту после того, как с жалобой на Боякова «на днях» к нему обратилась группа артистов театра. Авторы утверждают, что первая группа — это «маргиналы», которые «судились с театром» еще при Дорониной.

В письме указывается, что актеры «не хотят участвовать в информационных войнах» и просят защитить театр от «скоординированной агрессивной кампании».

Обращение подписали около 60 актеров.

«Я очень тронут таким заявлением. Потому что совершенно точно не было никаких специальных действий. Артисты просто быстро собрались и написали письмо», — рассказал РБК Бояков. По его словам, до обращения актеров вышло еще одно заявление, где «все руководители подразделений написали то же самое».

«Эта кампания не столько против каких-то кадровых назначений, сколько против той политики, которую мы с Захаром Прилепиным (заместитель Боякова. — РБК) объявили и реализуем. Действительно я убежден, что многих беспокоят наши амбиции», — пояснил Бояков.

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Режиссер Эдуард Бояков стал художественным руководителем МХАТа в декабре прошлого года. Заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист России Сергей Пускепалис, а заместителем худрука по литературной части — писатель Захар Прилепин. Руководившая МХАТом с 1987 года народная артистка СССР Татьяна Доронина заняла специально введенную должность президента театра.

В конце июня актеры МХАТа обратились к Путину с просьбой вернуть Доронину на должность худрука и посетовали на то, что при Боякове качество постановок резко снизилось. В конце августа актеры театра пожаловались на Боякова в прокуратуру. 

Теги: МХАТ им. Горького, театр, обращение, новости РБК
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