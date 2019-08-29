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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Во МХАТе объяснили подачу жалобы на нового худрука в прокуратуру
Поводом для этого назвали попытки нового руководства перевести актеров на срочные трудовые договоры. Ранее актеры обратились с просьбой вернуть прежнего худрука Татьяну Доронину, пожаловавшись на снизившееся качество постановок

Актеры МХАТа имени Горького подали в прокуратуру жалобу на нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. На пресс-конференции в Москве они объявили, что попросили ведомство разобраться в ситуации со снятием с должности прежнего худрука Татьяны Дорониной, передает Daily Storm.

Артист МХАТ им. Горького Андрей Чубченко заявил РБК, что поводом для обращения в прокуратуру стал незаконный перевод с бессрочных договоров, которые с актерами заключила Доронина, на срочные, а также давлением на несогласных с таким переводом.

«Всю труппу он [Эдуард Бояков] хотел перевести. Я на бессрочном договоре, я должен самостоятельно насильно подписать заявление об увольнении сначала, потом подписать новый договор. Но в [новом] договоре есть пункт, который он предлагает, — если ему не нравится артист, он может его уволить в любое время», — рассказал Чубченко.

По его словам, некоторым актерам театра угрожали увольнением и снятием с ролей, в случае неперехода на новый договор. Чубченко отказался назвать точное число подписавших заявление в прокуратуру и назвать их имена. «Я вам не могу сказать. Это сразу будут вычисления. Не хочу людей подставлять», — пояснил он.

«У нас нет нет никаких проблем ни с какими жалобами. Время от времени появляются какие-то глупые письма, но мы на них отвечаем, и на этом все», — заявил РБК Бояков. «У нас все идет по плану и комментировать чьи-то глупости мы, конечно, не будем. У нас нет никаких комментариев и никаких проблем. Вот мое заявление», — добавил он.

Бояков стал худруком театра в декабре 2018 года, а Доронину тогда же назначили на должность президента МХАТ. Народная артистка СССР руководила театром с 1987 года. 

РБК обратился за комментарием к Татьяне Дорониной.

В июне актеры и зрители театра записали обращение к российскому президенту Владимиру Путину, в котором попросили вернуть прежнего худрука. По словам авторов обращения, после кадровых перестановок Доронина оказалась лишена влияния на художественную политику театра и его репертуар. Сам же театр, по их словам, превратился в «прокатную площадку», а качество постановок резко снизилось — вместо классического репертуара театр ставит спектакли «низкого художественного уровня».

Общество
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Доронину на должность худрука

В Минкультуры в ответ на это заявили, что Доронина как председатель художественного совета театра может влиять на его репертуар. При этом ведомство рекомендовало худруку прислушиваться к мнению совета.

Позднее на обращение отреагировал МХАТ. На его сайте появилось заявление, подписанное Бояковым и коллективом театра, в котором утверждалось, что авторы обращения к Путину дискредитируют «результаты кропотливой работы» сотрудников МХАТ. Также в нем говорилось, что «пять-шесть актеров театра», одного из которых наказали за пьянство, а другого — за антисемитские высказывания и публичный скандал, не помешают МХАТу добиться статуса национального театра. На настоящий момент заявление не доступно, при переходе по ссылке сообщается об ошибке 404 («Запрашиваемая страница на сайте отсутствует»).

Авторы: Наталия Анисимова, Роман Кирьянов, Екатерина Костина
Теги: МХАТ им. Горького, худрук, новости РБК
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