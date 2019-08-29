Во МХАТе объяснили подачу жалобы на нового худрука в прокуратуру

Поводом для этого назвали попытки нового руководства перевести актеров на срочные трудовые договоры. Ранее актеры обратились с просьбой вернуть прежнего худрука Татьяну Доронину, пожаловавшись на снизившееся качество постановок

Актеры МХАТа имени Горького подали в прокуратуру жалобу на нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. На пресс-конференции в Москве они объявили, что попросили ведомство разобраться в ситуации со снятием с должности прежнего худрука Татьяны Дорониной, передает Daily Storm.

Артист МХАТ им. Горького Андрей Чубченко заявил РБК, что поводом для обращения в прокуратуру стал незаконный перевод с бессрочных договоров, которые с актерами заключила Доронина, на срочные, а также давлением на несогласных с таким переводом.

«Всю труппу он [Эдуард Бояков] хотел перевести. Я на бессрочном договоре, я должен самостоятельно насильно подписать заявление об увольнении сначала, потом подписать новый договор. Но в [новом] договоре есть пункт, который он предлагает, — если ему не нравится артист, он может его уволить в любое время», — рассказал Чубченко.

По его словам, некоторым актерам театра угрожали увольнением и снятием с ролей, в случае неперехода на новый договор. Чубченко отказался назвать точное число подписавших заявление в прокуратуру и назвать их имена. «Я вам не могу сказать. Это сразу будут вычисления. Не хочу людей подставлять», — пояснил он.

«У нас нет нет никаких проблем ни с какими жалобами. Время от времени появляются какие-то глупые письма, но мы на них отвечаем, и на этом все», — заявил РБК Бояков. «У нас все идет по плану и комментировать чьи-то глупости мы, конечно, не будем. У нас нет никаких комментариев и никаких проблем. Вот мое заявление», — добавил он.