ВОЗ сообщила о выявлении нового штамма COVID-19 в восьми странах

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Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми странах Европы, заявил директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в своем Twitter.

«Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант [возбудителя] COVID-19 — VOC-202012/01», — написал Клюге в Twitter. Он отметил, что новый вариант в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых групп населения.

Представитель ВОЗ призвал государства усилить меры против распространения вируса, включая контроль за ношением масок и соблюдением дистанции.

В середине декабря власти Великобритании выявили новый, более заразный штамм коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый вариант COVID-19 может быть на 70% заразнее существующего. Тогда в ВОЗ сообщили об обнаружении нового штамма еще в трех странах — Нидерландах, Дании и Австралии. Позже к списку мест, где был выявлен «британский вариант» вируса, добавились Швейцария, Германия, Сингапур и др. В России он пока отсутствует, заявила 22 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, российские вакцины эффективны против новой мутации.