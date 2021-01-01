«Британский штамм» коронавируса выявили в Швейцарии

В Швейцарии у двух жителей Великобритании зафиксировали первые в стране случаи заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщило Федеральное управление общественного здравоохранения страны.

«В Швейцарии новый вариант (коронавируса. — РБК) из Великобритании выявлен в двух образцах анализов. <…> Эти люди проживают в Великобритании и дали положительный результат на коронавирус в Швейцарии», — говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что имена заболевших известны. Одного из них и всех контактирующих с ним людей уже уведомили о текущей ситуации и они все находятся в режиме самоизоляции. Со вторым заболевшим власти пока пытаются связаться.

По данным управления, всего в стране зафиксировано более 428 тыс. случаев заражения COVID-19. Только за минувшие сутки заболели 4898 человек, еще 103 пациента умерли.