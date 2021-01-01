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Пандемия коронавируса ,  
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«Британский штамм» коронавируса выявили в Швейцарии

В Швейцарии у двух жителей Великобритании зафиксировали первые в стране случаи заражения новым штаммом коронавируса. Об этом сообщило Федеральное управление общественного здравоохранения страны.

«В Швейцарии новый вариант (коронавируса. — РБК) из Великобритании выявлен в двух образцах анализов. <…> Эти люди проживают в Великобритании и дали положительный результат на коронавирус в Швейцарии», — говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что имена заболевших известны. Одного из них и всех контактирующих с ним людей уже уведомили о текущей ситуации и они все находятся в режиме самоизоляции. Со вторым заболевшим власти пока пытаются связаться.

Россия получила из Британии образцы нового штамма коронавируса
Общество
Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

По данным управления, всего в стране зафиксировано более 428 тыс. случаев заражения COVID-19. Только за минувшие сутки заболели 4898 человек, еще 103 пациента умерли.

О возникновении новой мутации коронавирусной инфекции 14 декабря сообщил глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. На тот момент им заразились уже более 1 тыс. человек. По словам премьер-министра Британии Бориса Джонсона, заразность нового штамма выше на 70%, чем у предыдущих вариантов вируса. Во Всемирной организации здравоохранения завили, что начали исследование мутации и будут передавать информацию о ней властям других стран.

На данный момент новый штамм COVID-19 был также зафиксирован в Германии, Сингапуре, ЮАР, а также в Дании, Нидерландах и Австралии.

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