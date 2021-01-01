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В Германии выявили первый случай заражения «британским штаммом» COVID-19

Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images
Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images

На юго-западе Германии, в Баден-Вюртемберге, у женщины диагностировали новый штамм коронавируса из Великобритании. Об этом сообщает Bild со ссылкой на министерство здравоохранения земли Баден-Вюртемберга.

Заболевшей новым типом коронавирусной инфекции стала женщина, прилетевшая в Германию из Великобритании через аэропорт Франкфурта-на-Майне. По данным министерства, сейчас она находится на самоизоляции дома. Инфекцию удалось обнаружить после тестирования всех пассажиров.

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Пресс-секретарь минздрава немецкому изданию сообщил, что на следующий день, 21 декабря, женщина повторно прошла еще одно тестирование, результат которого также подтвердил наличие нового штамма коронавируса. «В тот же день у человека появились легкие симптомы болезни. Всего выявлено трое близких контактных лиц, они также находятся на карантине», — добавили в министерстве.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании на прошлой неделе. Глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок предположил, что в результате мутации вирус распространяется быстрее. Позднее премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что британский штамм может быть на 70% более заразным. После этого страны, в том числе Германия, стали закрывать авиасообщение с Великобританией.

Ранее стало известно, что первый случай заражения новым штаммом COVID-19 был выявлен в Сингапуре. До этого его обнаружили в Дании, Нидерландах, Австралии, ЮАР.

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