В Роспотребнадзоре сообщили о выявленных мутациях коронавируса

Несколько тысяч мутаций коронавируса насчитывается в мире на сегодняшний день. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, зафиксировались и стабильно наследуются 22 мутации.

В Роспотребнадзоре уточнили, что данные мутации произошли в период с января по март 2020 года, а впоследствии в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение.

Как уточнили в пресс-службе, самое устойчивое изменение представляет собой появление двух единичных мутаций, у более 93% исследуемых образцов находят эту пару замен.

Первые варианты вируса с этими мутациями в конце января выявили в Китае, затем — в Австралии. В конце февраля их обнаружили в большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.