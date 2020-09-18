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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре сообщили о выявленных мутациях коронавируса

Несколько тысяч мутаций коронавируса насчитывается в мире на сегодняшний день. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, зафиксировались и стабильно наследуются 22 мутации.

В Роспотребнадзоре уточнили, что данные мутации произошли в период с января по март 2020 года, а впоследствии в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение.

Как уточнили в пресс-службе, самое устойчивое изменение представляет собой появление двух единичных мутаций, у более 93% исследуемых образцов находят эту пару замен.

Первые варианты вируса с этими мутациями в конце января выявили в Китае, затем — в Австралии. В конце февраля их обнаружили в большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.

По данным Роспотребнадзора, на территории России эту пару мутаций выявляют у 99% исследуемых образцов.

Однако после сравнения геномов коронавируса на территории России и зарубежных стран специалисты установили, что распространенные в Западной Европе варианты штаммов с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S) были массово завезены в Россию в марте и апреле текущего года.

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Ранее академик РАН, профессор Михаил Пальцев заявил о способности коронавируса мутировать. В этой связи специалист не исключил, что в будущем вирус может перейти в более агрессивные формы.

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