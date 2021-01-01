Попова заявила о необходимости больше узнать о новом штамме вируса

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Россия примет дальнейшие меры против распространения мутации коронавируса из Великобритании, как только будет иметь больше информации о ней. Об этом, как передает ТАСС, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сообщила, что решение о закрытии воздушного сообщения с Лондоном было принято в качестве превентивной меры. «Как только будет понимание полное [ситуации], мы будем принимать решение о том, какие действия принимать в дальнейшем», — пояснила Попова.

Накануне глава ведомства сообщила, что в России новый штамм пока не обнаружен. По словам главного санитарного врача, в стране началась разработка специальной тест-системы для нового штамма. Попова также заявила, что разработанные вакцины от коронавируса являются эффективными от новой мутации возбудителя.

О появлении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно на прошлой неделе. Глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок предположил, что он вызвал рост распространения заболевания в стране. Позднее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть на 70% более заразным. Многие страны, среди них и Россия, стали закрывать авиасообщение с Великобританией.