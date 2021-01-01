Попова заявила об отсутствии в России нового британского штамма COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России нет нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

«Среди исследованных в Российской Федерации [биологических образцов] при плотном мониторинге мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании», — сказала Попова.

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