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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске на акции протеста задержали более 300 человек

Фото:EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Более 300 человек были задержаны на акции протеста в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГУВД, 6 декабря с 12:00 до 15:00 по местному времени в различных районах Минска собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы.

В пресс-службе отметили, что «некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в вышеуказанных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей».

В Минске начались задержания на акциях протеста
Политика

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщил, что на акциях протеста в ряде городов Белоруссии 6 декабря были задержаны более 100 человек.

Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа после того, как в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, победу на них одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

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Согласно подсчетам Центризбиркома, соперница Лукашенко от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой более 10% голосов. В штабе Тихановской не признали озвученные ЦИК результаты выборов и потребовали передачи власти мирным путем.

Сам Лукашенко заявлял, что выборы прошли честно. По его словам, фальсификаций в 80% голосов быть не может. Он обвинил страны Запада в организации митингов в Белоруссии. Лукашенко заверил, что уйдет с должности президента после принятия в стране новой Конституции. Результаты выборов в Белоруссии не признало большинство стран Запада.

Президент России Владимир Путин признал итоги выборов. Он был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября. Церемония инаугурации прошла в закрытом режиме в Дворце независимости в Минске.

Белоруссия Минск акции протеста полиция задержанные новости
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