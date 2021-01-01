В Минске на акции протеста задержали более 300 человек

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Более 300 человек были задержаны на акции протеста в Минске за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ГУВД, 6 декабря с 12:00 до 15:00 по местному времени в различных районах Минска собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы.

В пресс-службе отметили, что «некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в вышеуказанных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей».