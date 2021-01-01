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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники сообщили о более 100 задержанных на протестах в Белоруссии

Фото:EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Свыше 100 человек были задержаны в ряде городов Белоруссии на акциях протеста, которые проходят в воскресенье, 6 декабря. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

Согласно последним данным центра, в списке задержанных числятся 129 человек. Наибольшее число задержанных приходится на Минск. Также задержания активистов проводились в Бресте, Гродно, Смолевичах, а также поселке Хатежино под Минском, сообщают правозащитники.

В списке правозащитного центра также фигурировала фамилия белорусской оппозиционерки Нины Багинской. По данным правозащитников, ее задержали возле Академии МВД в Минске. Впоследствии ее отпустили из РУВД.

В пресс-службе ГУВД Минска ранее отказались от комментариев, сообщив, что вся информация будет «по окончании мероприятия».

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Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после оглашения результатов президентских выборов. По данным ЦИК, на них победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов, обойдя своего основного соперника Светлану Тихановскую. Оппозиция считает, что на выборах произошли массовые фальсификации, в связи с чем требует отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Фото:AP Фото:nashaniva / Telegram Фото:nashaniva / Telegram Фото:nashaniva / Telegram Фото:AP Фото:nashaniva / Telegram Фото:nashaniva / Telegram
Фото: AP

Лукашенко неоднократно заявлял, что к организации протестов в Белоруссии причастны страны Запада. Он также пообещал, что не будет занимать должность президента после принятия новой Конституции.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия обеспокоена вмешательством во внутренние дела Белоруссии извне, и выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит «политической зрелости» решить вопросы самим.

Белоруссия Минск акции протеста задержания правозащитники
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