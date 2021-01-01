Кремль напомнил о сделавших прививку от COVID-19 представителях власти

Сергей Шойгу (справа) во время вакцинации от коронавиурса (Фото: Минобороны РФ)

Представители власти в России уже показывали своим примером, что прививка от коронавируса безопасна и необходима. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя тот факт, что экс-президенты США намерены принять участие в агитационной кампании за вакцинацию.

«Да мы давно уже начали это делать. Если вы обратили внимание, вы слышали, что это состоялось у многих членов Совета безопасности. Некоторые из них показывали, как их прививают, в эфире, что называется», — сказал представитель Кремля. Песков добавил, что они на своем примере показали безопасность и необходимость прививки.

Отвечая на вопрос о том, будет ли глава государства Владимир Путин выступать таким примером, Песков напомнил, что президент обещал «сообщить о своем решении» сделать прививку.

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