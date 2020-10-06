Путин рассказал о сделавших прививку против COVID из своего окружения

По словам президента, привились уже многие близкие ему люди и родственники

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Президент Владимир Путин заявил о том, что почти все руководство Министерства обороны сделало прививку от коронавируса.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе беседы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, сообщает Кремль. «В моем окружении очень много близких мне людей и близких родственников мы вакцинировали. Все сотрудники, которые вокруг меня работают. Речь идет о десятках людей», — сообщил президент.

«Мы здесь в России эту тему обсуждаем постоянно. Люди знают, что может температура подняться, ломота какая-то. При определенной вакцинации это естественно. При определенных видах вакцин этого не происходит», — сказал Путин.

В ходе разговора выяснилось, что прививку сделал и Медведчук, отдыхавший летом в Крыму. Путин заявил о готовности России предоставить вакцину Украине, но лишь после официального запроса от Киева. «Такая возможность существует», — сказал российский президент.