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Путин рассказал о сделавших прививку против COVID из своего окружения

По словам президента, привились уже многие близкие ему люди и родственники
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Президент Владимир Путин заявил о том, что почти все руководство Министерства обороны сделало прививку от коронавируса.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе беседы с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, сообщает Кремль. «В моем окружении очень много близких мне людей и близких родственников мы вакцинировали. Все сотрудники, которые вокруг меня работают. Речь идет о десятках людей», — сообщил президент.

«Мы здесь в России эту тему обсуждаем постоянно. Люди знают, что может температура подняться, ломота какая-то. При определенной вакцинации это естественно. При определенных видах вакцин этого не происходит», — сказал Путин.

В ходе разговора выяснилось, что прививку сделал и Медведчук, отдыхавший летом в Крыму. Путин заявил о готовности России предоставить вакцину Украине, но лишь после официального запроса от Киева. «Такая возможность существует», — сказал российский президент.

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<p>Вакцинация добровольцев российской вакциной от коронавируса&nbsp;&laquo;Спутник V&raquo; в поликлинике № 28 в Минске<br /> &nbsp;</p>

По официальной информации сам Путин пока не сделал прививку от COVID-19. «Он уже сам заявил, что он думает о прививке. Поэтому давайте дождемся, когда он сам примет такое решение», — говорил на эту тему пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пообещал, что вакцинацию президента хранить в тайне не будут.

В конце сентября в пресс-службе президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщили, что Путин в разговоре с южнокорейским лидером заявил о планах привиться от коронавируса российской вакциной перед возможным визитом в Сеул.

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Ранее стало известно о том, что российскую прививку от коронавируса, в частности, сделали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр обороны Сергей Шойгу.

Автор
Артем Филипенок
вакцина Владимир Путин
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