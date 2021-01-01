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Пандемия коронавируса ,  
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Путин назвал сроки начала масштабной вакцинации от коронавируса

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в стране на следующей неделе. Об этом он заявил в ходе видеоконференции, посвященной открытию многофункциональных медцентров Минобороны. Трансляцию вел «Россия 24».

По его словам, в ближайшие несколько дней объемы производства вакцины достигнут 2 млн доз. Как отметил Путин, это дает возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию, которая прежде всего коснется двух групп риска — врачей и учителей.

«Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — сказал глава государства, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Материал дополняется

Владимир Путин COVID-19 коронавирус вакцинация
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