Собянин сделал прививку от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину во время видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

— Вы сами прививку сделали? — спросил Путин.

— Владимир Владимирович, [иначе] мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину, потому что даже сегодня, по опросам, не более половины, может, менее половины, около половины россиян вообще сомневаются в том, что нужно, не нужно вакцину делать, она вообще доработана или нет <...>, — ответил Собянин.

— Температура поднималась у вас? — уточнил Путин.

— Нет, Владимир Владимирович, можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа, — поделился Собянин.