Сын погибшего в ДТП водителя отказался пойти на примирение с Ефремовым

Старший сын погибшего водителя Сергея Захарова Виталий не готов пойти на примирение с актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы Виталия Захарова.

«Ни при каких обстоятельствах мой доверитель не готов пойти на примирение с Ефремовым. Данная позиция Виталия Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции», — сказал Аверцев.

В середине октября адвокат семьи Захарова Александр Добровинский заявил об отказе семьи актера Ефремова от предложения о примирении с родственниками погибшего. Как отмечал Добровинский, обсуждалась возможность смягчения наказания Ефремову, однако семья артиста прекратила переговоры 18 октября. Добровинский утверждал, что потерпевшие были готовы пойти навстречу, однако семья Ефремова отказалась от дальнейших переговоров.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве. Находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, актер въехал в фургон Lada. Его водитель, 57-летний уроженец Рязанской области Сергей Захаров, умер в больнице на следующий день от полученных травм. Как установила экспертиза, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.