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Сын погибшего в ДТП водителя отказался пойти на примирение с Ефремовым

Старший сын погибшего водителя Сергея Захарова Виталий не готов пойти на примирение с актером Михаилом Ефремовым. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы Виталия Захарова.

«Ни при каких обстоятельствах мой доверитель не готов пойти на примирение с Ефремовым. Данная позиция Виталия Захарова последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции», — сказал Аверцев.

В середине октября адвокат семьи Захарова Александр Добровинский заявил об отказе семьи актера Ефремова от предложения о примирении с родственниками погибшего. Как отмечал Добровинский, обсуждалась возможность смягчения наказания Ефремову, однако семья артиста прекратила переговоры 18 октября. Добровинский утверждал, что потерпевшие были готовы пойти навстречу, однако семья Ефремова отказалась от дальнейших переговоров.

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ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве. Находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, актер въехал в фургон Lada. Его водитель, 57-летний уроженец Рязанской области Сергей Захаров, умер в больнице на следующий день от полученных травм. Как установила экспертиза, в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. После вынесения приговора Ефремов был направлен в СИЗО № 5 УФСИН России, более известное как «Водник».

В середине октября адвокат актера Петр Хархорин сообщил, что в качестве компенсации морального ущерба Ефремов выплатил родственникам погибшего по 1 млн руб.

22 октября Мосгорсуд сократил срок лишения свободы артисту до 7,5 года. В последнем слове на слушаниях Ефремов заверил, что он «прекратил все свои отношения с алкоголем». Требования адвокатов были удовлетворены частично. Однако они заявили, что намерены вновь обжаловать приговор в кассационной инстанции.

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6 ноября Ефремова этапировали из СИЗО в колонию в Белгородской области.

Михаил Ефремов актер ДТП
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