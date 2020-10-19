Адвокат заявил об отказе семьи Ефремова примириться с родными погибшего

Семья актера Михаила Ефремова отказалась от предложения о примирении с родственниками погибшего в результате ДТП с участием артиста курьера Сергея Захарова. Об этом заявил адвокат троих потерпевших Александр Добровинский в эфире телеканала«Москва 24».

По его словам, обсуждалась возможность смягчения наказания Ефремову, однако семья артиста 18 октября прекратила переговоры.

«Мы были готовы обсуждать этот вопрос. Мне звонил на прошлой неделе адвокат Андрей Алешкин, который, по крайней мере, на тот момент был защитником Михаила Ефремова. Мы очень долго говорили, обсуждали возможность того, что можно сделать для максимального снижения наказания Ефремову», — рассказал Добровинский (цитата по ТАСС)

Он отметил, что потерпевшие были готовы пойти навстречу, однако семья Ефремова отказалась от дальнейших переговоров.