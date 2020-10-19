Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,04) Инвестиции, 19 окт, 13:10
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 91,31 (+0,01) Инвестиции, 19 окт, 13:10
В России рекордно подорожало подсолнечное масло Экономика, 00:09 Аналитики допустили W-образный сценарий для экономического роста в мире Политика, 00:00 Москвичи не стали тратить меньше времени в пути на работу в пандемию Общество, 00:00 Три российских клуба на старте Лиги чемпионов. Главное Спорт, 00:00 Адвокат заявил об отказе семьи Ефремова примириться с родными погибшего Общество, 19 окт, 23:52 Глава «Траста» назвал арест своего зама ударом для предпринимательства Финансы, 19 окт, 23:37 В Москве за сутки от коронавируса умерли 49 человек Общество, 19 окт, 23:25 Софья Ковалевская: первая в мире женщина-профессор Совместный проект, 19 окт, 23:22 «Ростуризм» раскрыл потери отрасли из-за пандемии и отсутствия туристов Общество, 19 окт, 23:11 Воробьев оценил эффект от создания особой экономической зоны в Домодедово Общество, 19 окт, 23:07 Роспотребнадзор не выявил новых штаммов коронавируса в России Общество, 19 окт, 22:38 Бывший пресс-секретарь Роскомнадзора стал PR-директором МХАТ им. Горького Общество, 19 окт, 22:32 Нурмагомедов раскрыл тактику на бой против Гэтжи Спорт, 19 окт, 22:15 Прокуратура вступилась за экс-адвоката Пашаева в конфликте с Ефремовым Общество, 19 окт, 22:08
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Адвокат заявил об отказе семьи Ефремова примириться с родными погибшего

Семья актера Михаила Ефремова отказалась от предложения о примирении с родственниками погибшего в результате ДТП с участием артиста курьера Сергея Захарова. Об этом заявил адвокат троих потерпевших Александр Добровинский в эфире телеканала«Москва 24».

По его словам, обсуждалась возможность смягчения наказания Ефремову, однако семья артиста 18 октября прекратила переговоры.

«Мы были готовы обсуждать этот вопрос. Мне звонил на прошлой неделе адвокат Андрей Алешкин, который, по крайней мере, на тот момент был защитником Михаила Ефремова. Мы очень долго говорили, обсуждали возможность того, что можно сделать для максимального снижения наказания Ефремову», — рассказал Добровинский (цитата по ТАСС)

Он отметил, что потерпевшие были готовы пойти навстречу, однако семья Ефремова отказалась от дальнейших переговоров.

Ефремов исповедался в храме на территории СИЗО
Общество
Михаил Ефремов

8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима по уголовному делу об аварии со смертельным исходом. Суд признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Впоследствии Захаров умер в больнице. Вдова, сын и брат покойного были признаны потерпевшими по делу.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

Анализы выявили содержание алкоголя в крови актера, а также следы каннабиноидов и кокаина. До приговора Ефремов находился под домашний арест. Гособвинение просило суд приговорить артиста к 11 годам колонии.

Михаил Ефремов приговор
Материалы по теме
Прокуратура вступилась за экс-адвоката Пашаева в конфликте с Ефремовым
Общество
Правозащитник сообщил о новых увлечениях Ефремова в СИЗО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter