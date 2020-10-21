Адвокат Ефремова сообщил о выплате 3 млн руб. родственникам погибшего

Компенсацию морального ущерба в размере 1 млн руб. каждому родственнику погибшего Сергея Захарова накануне потерпевшие назвали единственным условием, на котором они согласятся на смягчение приговора

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов выплатил сумму ущерба потерпевшим по делу о ДТП со смертельным исходом, сообщил РБК защитник Ефремова Петр Хархорин.

«Ущерб в размере 3 млн руб. погашен каждому полтора часа назад. Все документы завтра будут представлены в суд», — сообщил Хархорин.

Потерпевшими по делу признаны вдова, сын и брат погибшего в ДТП Сергея Захарова.

«У меня нет пока подтверждения. Как только будет — я сообщу», — заявил РБК адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевших.

Накануне, во время рассмотрения апелляции на приговор Ефремову, защитники потерпевших заявили, что готовы согласиться на смягчение приговора только при условии выплаты морального ущерба в размере 1 млн руб. для каждого своего клиента. Адвокат Петр Хархорин в ответ заявил, что готов заплатить деньги потерпевшим прямо в зале суда. «У нас с собой есть 2,4 млн руб. Мы прямо сейчас готовы заплатить троим потерпевшим по 800 тыс. руб.», — заявил он, добавив, что часть требуемой суммы была уже заплачена потерпевшим. Сторона потерпевших отказалась брать у защитников Ефремова деньги. «Если он намерен погасить ущерб, то мы никак перечить этому не будем, но наличные деньги взять, конечно, не можем», — заявил тогда адвокат потерпевших.