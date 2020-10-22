Защита Ефремова снова обжалует приговор

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Защита актера Михаила Ефремова, которому суд сократил срок лишения свободы с 8 до 7,5 года, обжалует это решение в кассационной инстанции. Об этом заявил его адвокат Владимир Васильев, передает корреспондент РБК.

В четверг, 22 октября, состоялось заседание по апелляции Ефремова и его защитников. Артист просил смягчить наказание, потому что он признал вину и готов возместить ущерб потерпевшим. Также он заявлял о давлении со стороны экс-адвоката Эльмана Пашаева. Новые адвокаты Петр Хархорин, Роман Филиппов, Владимир Васильев, вошедшие в дело после отказа артиста от услуг Пашаева, указывали в своих апелляциях на чрезмерную суровость наказания.

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На заседании Хархорин сообщил, что Ефремов выполнил требования родственников погибшего и выплатил им 3 млн руб.