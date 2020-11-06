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Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области, он этапирован, сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Ранее 6 ноября управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по столице сообщило, что Ефремова отправили из СИЗО в колонию.

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Михаил Ефремов

В сентябре Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в аварии, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров, и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре Мосгорсуд сократил Ефремову срок до 7,5 года. До этапирования в колонию артист находился в СИЗО № 5, более известном как «Водник».

ДТП с участием Ефремова произошло в июне в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был Захаров. Впоследствии мужчина умер в больнице. Анализы выявили алкоголь в крови актера, а также следы наркотиков.

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