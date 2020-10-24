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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов отказался общаться с правозащитниками в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, признанный виновным в смертельном ДТП, отказался общаться с представителями столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в СИЗО-5 («Водник»). Об этом сообщила член ОНК Марина Литвинович в Facebook.

«Сегодня мы были в СИЗО-5 <...> Михаил Ефремов к нам сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть», — написала она.

Ранее, 22 октября, Мосгорсуд сократил срок лишения свободы до 7,5 года актеру, получившему восемь лет колонии по делу об аварии на Смоленской площади, в которой погиб человек.

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