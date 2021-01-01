Пашаев ответил на дело против лжесвидетелей на процессе Ефремова
Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного по уголовному делу об аварии со смертельным исходом, Эльман Пашаев заявил, что предупреждал свидетелей по делу об ответственности в случае дачи ложных показаний. Об этом экс-защитник артиста сказал телеканалу «360».
«Я им честно сказал, когда мы их вызывали: «Ребята, не дай бог, если вас там не было, не надо ничего говорить». Они даже показывали детали, где что было», — рассказал Пашаев.
По его словам, после суда он не был с ними в контакте. «Приехали, дали показания — все, после этого я ни разу с ними не общался», — сообщил адвокат, отметив, что предупреждал их: «если будет что-то не то, сами будут нести ответственность».
Пашаев уточнил, что свидетелей со стороны защиты в суде было двое, а не трое. Они могут предоставить свои мобильные телефоны, которые позволят отследить их местонахождение в момент аварии, считает он.
20 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что трое свидетелей по делу Ефремова подозреваются в даче ложных показаний, против них возбуждено дело. По словам Волк, защита актера пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем автомобиля артиста находился другой человек, а сам он «стоял рядом с машиной». Третий свидетель защиты утверждал, что до аварии он якобы заметил на заднем сиденье машины незнакомого мужчину, а за рулем никого не было. Суд посчитал, что показания этих свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. Затем следствие установило, что приглашенные в суд лжесвидетельствовали.