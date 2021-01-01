Пашаев ответил на дело против лжесвидетелей на процессе Ефремова

Эльман Пашаев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного по уголовному делу об аварии со смертельным исходом, Эльман Пашаев заявил, что предупреждал свидетелей по делу об ответственности в случае дачи ложных показаний. Об этом экс-защитник артиста сказал телеканалу «360».

«Я им честно сказал, когда мы их вызывали: «Ребята, не дай бог, если вас там не было, не надо ничего говорить». Они даже показывали детали, где что было», — рассказал Пашаев.

По его словам, после суда он не был с ними в контакте. «Приехали, дали показания — все, после этого я ни разу с ними не общался», — сообщил адвокат, отметив, что предупреждал их: «если будет что-то не то, сами будут нести ответственность».

Пашаев уточнил, что свидетелей со стороны защиты в суде было двое, а не трое. Они могут предоставить свои мобильные телефоны, которые позволят отследить их местонахождение в момент аварии, считает он.

20 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что трое свидетелей по делу Ефремова подозреваются в даче ложных показаний, против них возбуждено дело. По словам Волк, защита актера пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем автомобиля артиста находился другой человек, а сам он «стоял рядом с машиной». Третий свидетель защиты утверждал, что до аварии он якобы заметил на заднем сиденье машины незнакомого мужчину, а за рулем никого не было. Суд посчитал, что показания этих свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. Затем следствие установило, что приглашенные в суд лжесвидетельствовали.