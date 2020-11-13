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Первая экспертиза не смогла установить причину смерти рэпера Картрайта

Энди Картрайт&nbsp;(Александр Юшко)
Энди Картрайт (Александр Юшко) (Фото: kararatrait / VK)

Первая экспертиза не смогла установить причину смерти рэпера Александра Юшко (гражданин Украины выступал под псевдонимом Энди Картрайт. — РБК), расчлененное тело которого нашли летом в Санкт-Петербурге. Назначена вторая экспертиза, сообщила ТАСС адвокат обвиняемой в убийстве вдовы артиста Марины Кохал Ирина Скурту.

«С экспертизой нам ознакомиться не дали, но нам дали постановление о назначении новой экспертизы, в которой содержатся выдержки из первой. Причину смерти не представилось возможным установить по результатам первой экспертизы», — пояснила Скурту.

В конце июля на съемной квартире в Петербурге нашли расчлененное тело Юшко. Его жену Марину Кохал задержали вскоре после обнаружения тела. Суд арестовал ее на два месяца, а позже продлил арест. Как утверждала Кохал, рэпер умер от передозировки наркотиков. Свою вину она не признала.

Адвокат опровергла сообщения о планах рэпера Картрайта уйти к любовнице
Общество
Энди Картрайт (Александр Юшко)

По версии следствия, Марина Кохал в ходе личного конфликта при пособничестве своей матери убила мужа, а чтобы скрыть следы преступления, они расчленили труп и попытались от него избавиться.

В середине октября задержали тещу рэпера Елену Кохал по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК России (пособничество в убийстве).

В конце октября суд продлил арест вдовы Картрайта до 30 декабря.

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